世界盃射擊／10公尺步槍射銅 林穎欣奪第三張奧運門票

2019-08-29 08:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



為爭取更多明年東京奧運的參賽席次，我國奧運射擊培訓代表隊近日前往巴西里約參加2019年射擊世界盃，其中在今天舉行的女子10公尺空氣步槍賽事中，我國好手林穎欣在以第六名成績晉級決賽後，最終順利摘銅，也為我國奪得明年東京奧運第三張射擊運動門票。

這次在里約舉行的射擊世界盃，是由國際射擊總會所公布四站世界盃取得東京奧運射擊參賽資格賽事的最後一站，而我國從去年起先由田家榛在世錦賽25公尺空氣手槍拿下第四名，率先獲得一張奧運門票，「證件妹」吳佳穎則是在今年2月的世界盃印度新德里站挺進女子10公尺空氣手槍決賽，以最終摘銀的成績拿下第二張奧運射擊門票。

此次世界盃巴西里約站，共計將再釋出10個奧運席次，在賽事中奪得前兩名的國家將能取得奧運門票，如前面已有國家取得滿額門票，則將由後面國家遞補，而我國這次共派出9名選手參賽。

在今天的女子10公尺空氣步槍賽事中，去年在雅加達亞運射下混合10公尺空氣步槍金牌的林穎欣，預賽以628.9分的第六名成績挺進到決賽，最終更以僅次於印度和英國選手的229.9分成績收下銅牌，而由於印度已取得該賽事的滿額奧運門票，獲得銅牌的林穎欣也因此遞補收下我國第三張奧運射擊門票，而截至目前為止，我國已經取得東京奧運田徑、射箭、游泳、射擊合計12席參賽席次。

在率先登場的林穎欣開出好彩頭後，我國選手接下來幾天還將在女子25公尺空氣手槍，男子10公尺空氣步槍，男、女子10公尺空氣手槍賽事繼續爭取奧運門票。