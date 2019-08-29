羽球／談世錦賽失利 周天成：打得稍嫌急躁
台灣羽球「一哥」周天成，結束瑞士巴塞爾世錦賽，昨日以國民體育日代言人身分，和「國民女神」安心亞一同現身記者會。拋開世錦賽失利，周天成檢討過後充滿正面能量，專注為下周的台北羽球公開賽備戰，不忘相揪安心亞看球，享受羽球賽氣氛。
現居世界男單第二，周天成為了國民體育日拍攝宣傳廣告，罕見粉墨登場，扮演深藏不露的上班族，以公事包為拍大秀神技，不過下了場自嘲狂ＮＧ，對安心亞頻說抱歉，「拍廣告比打羽球難。不像打單打，失誤還會影響隊友。」國小是羽球隊的安心亞，則透露每每收到周天成奪冠新聞快訊，都會在心裡為「天哥」吶喊。
上周世錦賽不敵泰國華裔選手王高倫、提前八強落馬，無緣改寫世錦賽最佳成績，周天成坦言自己打得稍嫌急躁，且戰術過於單一，鮮少調動，「對手跟我一樣都是拼命三郎型，該做好更多準備。但過去就讓它過去，往下一站努力，也算是記取教訓。」
周天成也點出心態層面，以生涯首座一○○○系列賽印尼公開賽冠軍及八月初泰國公開賽冠比較，自己太想要，造成反效果，「想在場上證明自己，前兩座冠軍沒想這麼多，純粹下場去打。」
九月三日登場的台北公開賽，周天成名列男單頭號種子，首輪迎戰泰國選手蘇龐余，去年粉碎周天成三連霸夢的大馬好手李梓嘉，台北賽列第四種子，同樣在上半部籤表，兩人有機會在四強交手。
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