羽球／談世錦賽失利 周天成：打得稍嫌急躁

2019-08-29 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／台北報導



現居世界男單第二，周天成為了國民體育日拍攝宣傳廣告，罕見粉墨登場，扮演深藏不露的上班族，以公事包為拍大秀神技，不過下了場自嘲狂ＮＧ，對安心亞頻說抱歉，「拍廣告比打羽球難。不像打單打，失誤還會影響隊友。」國小是羽球隊的安心亞，則透露每每收到周天成奪冠新聞快訊，都會在心裡為「天哥」吶喊。

上周世錦賽不敵泰國華裔選手王高倫、提前八強落馬，無緣改寫世錦賽最佳成績，周天成坦言自己打得稍嫌急躁，且戰術過於單一，鮮少調動，「對手跟我一樣都是拼命三郎型，該做好更多準備。但過去就讓它過去，往下一站努力，也算是記取教訓。」

周天成也點出心態層面，以生涯首座一○○○系列賽印尼公開賽冠軍及八月初泰國公開賽冠比較，自己太想要，造成反效果，「想在場上證明自己，前兩座冠軍沒想這麼多，純粹下場去打。」