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ELEVEN SPORTS與中嘉達共識 延長授權至9月底

2019-08-28 16:14中央社 台北28日電

ELEVEN SPORTS和中嘉有線電視系統旗下12家地方系統業者達成共識，同意...
ELEVEN SPORTS和中嘉有線電視系統旗下12家地方系統業者達成共識，同意延長頻道授權至9月30日。 截圖自ELEVEN SPORTS官方粉絲團
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NCC國家通訊傳播委員會今天召開會議，ELEVEN SPORTS和中嘉有線電視系統旗下12家地方系統業者達成共識，同意延長頻道授權至9月30日，雙方將持續協商。

NCC國家通訊傳播委員會今天召開第871次委員會議，議程排定中嘉旗下12家有線電視申請營運計畫中，「頻道之規劃及其類型」基本頻道變更續行討論案的申請結果。ELEVEN SPORTS與中嘉集團達成共識，將延長授權至9月30日，並將繼續協商。

中嘉旗下12家有線電視系統業者包括吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、北健、三冠王、雙子星、慶聯、港都、數位天空有線電視。

由於日前ELEVEN SPORTS已談好的版權費，有些系統業者反悔，讓他們揚言要全面退出有線市場。ELEVENSPORTS表示，「我們最不希望的就是離開有線電視市場，這對本頻道、台灣媒體及收視戶來說，是三敗的最糟糕結果」。

ELEVEN SPORTS訴求能取得合理的頻道版權費，ELEVEN SPORTS指出，「期待我們的努力與內容能夠早日贏得各地區有線電視業者的肯定，我們也承諾會繼續積極努力與業者協商，盼與中嘉集團能早日達成系統、頻道、及收視戶三贏的最完美共識」。

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