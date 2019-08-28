高球╱左膝進廠維修 伍茲預計10月出征日本

2019-08-28 19:00 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



動左膝手術，老虎伍茲預計10月就能實戰。 歐新社 分享 facebook

老虎伍茲（Tiger Woods）的球季以第5座美國名人賽冠軍凱奏，以生涯第5次左膝手術收場，不過這次身體並無大礙。

伍茲27日在推特上說，他上周動了足膝關節內視鏡手術，修復些微受傷的關節軟骨，醫生庫利（Vern Cooley）表示伍茲膝蓋其他地方看起來都沒有問題。他的左膝最早動刀是在1994年、史丹佛大一時，當時移除了2個良性腫瘤，最近一次則是在2008年贏下美國公開賽後，修復十字韌帶。

很期待再次造訪日本的伍茲說：「我現在能行走，希望接下來幾周能恢復練習。」伍茲上次去日本已經是2006年的鳳凰高球賽，今年秋天美國PGA巡迴賽要在日本舉辦一場官辦正式賽事，這場ZoZo錦標賽將於10月24到27日舉行，總獎金975萬美元，總冠軍可獲得175.5萬和聯邦快遞杯500分積分。

伍茲的經紀人史坦伯格（Mark Steinberg）說伍茲這次比較像做清除維護，延續膝蓋的壽命，史坦伯格說：「這傷困擾著他，不過這次手術跟前幾年的都不一樣，他現在能站立跟行走，不會影響到秋天和冬天的安排。」

伍茲接下來的行程很輕鬆，10月底去日本，12月第一周在巴哈馬參加自己主辦的世界英雄挑戰賽，接著去澳洲參加總統杯，伍茲是這屆美國隊的隊長。