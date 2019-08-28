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羽球／談世錦賽失利 周天成：太想要證明自己

2019-08-28 16:02聯合報 記者林宋以情╱即時報導

台灣羽球「一哥」周天成出席國民體育日記者會。記者陳正興／攝影
台灣羽球「一哥」周天成出席國民體育日記者會。記者陳正興／攝影
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世界男單高居第二，台灣「一哥」周天成在才剛結束的瑞士巴塞爾世錦賽，沒能突破個人最佳，八強含恨落敗。周天成坦言八強打得急躁，心態上太想要拚，出現反效果，但也算是上了一課，會記取教訓，專注為下周二登場的台北羽球公開賽努力。

周天成世錦賽四戰有三場打滿三局，包括八強不敵泰國華裔選手王高倫（Kantaphon Wangcharoen），無緣改寫個人世錦賽最佳成績，除了體能負荷外，「小天」認為心態也是部分原因。

「自己就是太想要了，想在場上去證明自己。」周天成賽後檢討，拿世錦賽跟印尼公開賽奪下生涯首座1000系列賽冠軍，8月初超級500系列泰國公開賽奪冠時的心態，兩相比較，前兩個冠軍自己心態就是純粹下場拚，世錦賽不若先前純粹，反而打得較為吃力。

周天成表示，對上王高倫，自己的確打得稍微急躁，且戰術過於單一鮮少調動，「對手跟我一樣都是拼命三郎類型，自己的確該做好更多準備。」不過周天成不沉溺在世錦賽的失利，選擇向前看，「過去就讓它過去，往下一站努力，也算是記取教訓。」

9月3日登場的台北公開賽，周天成名列男單頭號種子，首輪迎戰泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），去年四強粉碎周天成三連霸夢的大馬好手李梓嘉，台北賽列第四種子，同樣在上半部籤表，兩人四強有望交手。

台灣羽球「一哥」周天成與「國民女神」安心亞擔任國民體育日代言人。記者陳正興／攝影
台灣羽球「一哥」周天成與「國民女神」安心亞擔任國民體育日代言人。記者陳正興／攝影
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台灣羽球「一哥」周天成與「國民女神」安心亞擔任國民體育日代言人。記者陳正興／攝影
台灣羽球「一哥」周天成與「國民女神」安心亞擔任國民體育日代言人。記者陳正興／攝影
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周天成世錦賽羽球

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