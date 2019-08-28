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第8屆全國泰雅族運動會 9月底新竹縣登場

2019-08-28 15:38聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

第8屆全國泰雅族運動會9月27日、28日，將在新竹縣體育場館登場，今天在縣府舉辦...
第8屆全國泰雅族運動會9月27日、28日，將在新竹縣體育場館登場，今天在縣府舉辦宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影
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第8屆全國泰雅族運動會9月27日、28日，將在新竹縣體育場館登場，由全台9個泰雅族鄉區、1300名選手齊聚一堂共同較勁，今天在縣府舉辦宣傳記者會，邀請本屆活動大使呂薔演唱大會主題曲「奔跑」，歡迎大家到場替選手加油打氣，順便品嚐原住民美食，認識泰雅傳統文化。

五峰鄉鄉長葛忠義表示，本屆運動會除了體育賽事，還有射箭、拔河、鋸木等傳統技藝競賽，比賽項目非常多元化，彰顯泰雅族族人的非凡技藝。競賽場地分別在新竹縣體育場、竹北國民運動中心，以及竹東河濱公園棒壘球場。

另外，在新竹縣體育場2號停車場，也展售五峰鄉在地泰雅美食、農特產品，以及原住民手工藝品等，讓民眾不用到山上就有機會品嚐原住民美食、體驗泰雅族手工藝，還能欣賞由台灣原住民音樂教育推廣協會帶來的泰雅文化音樂藝術。

五峰鄉公所計畫在9月18日至20日，將進行聖火傳遞的任務，從五峰鄉和平部落祈福取火出發，接著至桃園復興、新北烏來、宜蘭南澳、宜蘭大同、新竹尖石、苗栗泰安、南投仁愛、台中和平共9個鄉區，透過聖火的傳遞向祖靈祈求活動順利，並活絡族人之間的交流情感，展現泰雅族團隊精神。

除了運動賽事外，9月27日晚上6點在新竹縣體育館登場的選手之夜晚會，邀請金曲歌王王宏恩、黑式幽默、黑旋風、台灣原住民音樂教育推廣協會、武勇達印、巴達思文化藝術舞蹈團一起演出，並由呂薔壓軸獻唱。活動詳細活動可上五峰鄉公所網站或臉書搜尋「全國泰雅族運動會」。

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