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羽球／周天成PK「女神」安心亞 拍廣告比打球難

2019-08-28 15:22聯合報 記者林宋以情╱即時報導

才剛結束瑞士巴塞爾世錦賽，台灣羽球「一哥」周天成與「國民女神」安心亞28日擔任國民體育日代言人，拍攝宣傳廣告。28日記者會上，兩人還以鍋蓋、鍋墊取代羽球拍PK暖身。下周將以地主身分出賽台北公開賽的小天，熱情邀約安心亞觀戰，女神也一口答應。

本季在印尼羽球公開賽及泰國羽球公開賽奪雙冠，世界排名高居第二的周天成，抽空和安心亞拍攝國民體育日宣傳廣告，周天成難得粉墨登場拍廣告，飾演上班族，還以公事包秀「神技」打茶葉蛋，蛋殼如天女散花，讓安心亞直呼，「好浪漫」。

羽球場上霸氣凌人，拍廣告卻難倒「天哥」，並稱讚安心亞很專業，「NG了好幾次，拍廣告比打羽球難，而且失誤了還會影響隊友，果然是台下十年功。」

國小是羽球校隊的安心亞，表示自己平常收到周天成奪冠新聞快訊，都會在心裡為小天吶喊，周天成聽聞也邀約安心亞到台北公開賽觀戰，感受現場氣氛，安心亞爽朗回，「好，我去！」

國民體育日推出「三免費一優惠」，國民體育日當天公共運動設施免費用、9月份體適能檢測免費做、9月21日在臺北小巨蛋舉辦體育表演會免費，安心亞將表現高空武術特技，另邀請韓國表演團體K-Tigers。一優惠則是由體育署與國內運動業者合作，推出體育運動課程優惠體驗活動以及相關運動商品優惠。

台灣羽球「一哥」周天成、體育署副署長林哲宏、與「國民女神」安心亞28日出席國民體...
台灣羽球「一哥」周天成、體育署副署長林哲宏、與「國民女神」安心亞28日出席國民體育日記者會。記者陳正興／攝影
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台灣羽球「一哥」周天成與「國民女神」安心亞擔任國民體育日代言人。記者陳正興／攝影
台灣羽球「一哥」周天成與「國民女神」安心亞擔任國民體育日代言人。記者陳正興／攝影
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台灣羽球「一哥」周天成、體育署副署長林哲宏、與「國民女神」安心亞28日出席國民體...
台灣羽球「一哥」周天成、體育署副署長林哲宏、與「國民女神」安心亞28日出席國民體育日記者會。記者陳正興／攝影
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羽球國民周天成

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