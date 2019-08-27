屏東囝仔出頭天！ 林俊易家鄉苦練成台灣羽壇新星

2019-08-27 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東枋寮出生的林俊易（左），上個月拿下美國羽球公開賽男子單打冠軍，世界排名自第121名竄升至81名。記者江國豪／攝影 分享 facebook 屏東出身的19歲台灣羽球新星林俊易，上個月參加2019年美國羽球公開賽，以黑馬之姿拿下冠軍，世界排名從第122名直竄到第81名，未來發展備受體壇關注。而林俊易從國小到高中都在屏東就讀，雖外縣市學校以豐厚獎金挖角，他仍不為所動。屏東縣長潘孟安昨天特別鼓勵林俊易，並頒發3萬元獎勵金，期許林俊易要不斷地超越自我。

林俊易從就讀枋寮鄉建興國小開始，便展現過人羽球天賦。進入枋寮國中後，在教練鄭哲昌指導下成績突飛猛進，曾獲得全中運金牌，高二參加雪梨羽球國際賽，拿下個人第一座國際賽冠軍，開始在國際嶄露頭角。

如今林俊易就讀台北大學球類運動系一年級，今年7月參加美國羽球公開賽，打敗泰國選手獲得冠軍。林說當時因積分不夠，必須1天連打3場會外賽，還要克服時差問題，對體力是很大負荷。所幸在教練指導下完成比賽，進入決賽後漸入佳境，他也開始享受比賽，最終獲得冠軍非常開心。

鄭哲昌表示，林俊易的心理素質非常優秀，抗壓力及自我調整能力都很強，不該輸的比賽幾乎都不會輸，是非常有潛力的選手。而林俊易家中環境困苦，若無善心人士幫忙，及縣府協助籌措經費，很難有今日的傑出表現。