跆拳道／協會風波擺一邊 蘇柏亞：準備好自己

2019-08-27 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



黃鈺仁（左一）和蘇柏亞（右一）擔任城市盃跆拳道邀請賽代言人，今天記者會和教頭蘇泰源一同合影。 記者曾思儒／攝影 分享 facebook

中華跆拳道協會近期風波不斷，但在國訓中心備戰的中華跆拳道隊仍以東京奧運資格為目標，為「2019台北城市盃跆拳道邀請賽」擔任代言人的雅加達亞運金牌蘇柏亞強調，身為選手，就是做好自己，

15日已到國家隊報到的彰師大跆拳道教練蘇泰源也是協會理事之一，他表示，協會和國家隊訓練「一碼歸一碼」，「教練能做的就是做好訓練。」

蘇柏亞去年亞運踢下中華跆拳道隊唯一金牌，今年拿坡里世大運再摘下女子53公斤級金牌，今天北上為城市盃跆拳道邀請賽連兩年擔任代言人，蘇泰源第一句叮嚀就是「記得帶訓練衣服」，儘管離開國訓中心仍維持訓練。

目前奧運積分排名第8的2017年世錦賽銀牌黃鈺仁，今年城市盃也是代言人之一，年初動了右膝半月板手術的他持續復健中，他透露目前仍以擠身奧運排名前5、直接拿到東奧門票為目標，「教練也有和我們說，選手就是專心訓練，其他都不用講。」

體育署署長高俊雄上周才宣布，經教育部組成專案小組啟動行政調查，中華跆協在人事和財務都有違反國體法，體育署將在不涉及選手選訓參賽經費下停止中華跆拳道年度工作計畫經費部分補助1年、停止部分補助額度2分之1，下年度實行。