網球／東奧與大坂組夢幻混雙 錦織圭：還不確定

2019-08-27 17:00 聯合新聞網 綜合報導



錦織圭(左)表示不確定會與大坂直美搭檔參加東奧混雙。 美聯社、路透。 分享 facebook 日本網球一哥錦織圭公開聲明自己相當確定會參加明年東京奧運的男單及男雙賽事，但是不確定是否會參加混雙，因此有無機會與球后大坂直美搭檔，仍是未知數。

目前大坂直美是女單球后，錦織圭則是男單世界排名第七，雖單打排名不代表雙打一定出色，但若兩人組合代表日本參加東京奧運混雙，不僅是各國之中排名最高組合，勢必引起話題，受到地主粉絲相當期待的「夢幻組合」。

被問到有沒有機會跟大坂直美在奧運組成明星雙打組合時，錦織圭表示：「我會打男子雙打，但那個時候天氣肯定很熱、很潮濕，要打單打、雙打還要比混雙的話，我不確定自己行不行。」他接著補充：「老實說，我不知道，我還沒想那麼多，我之後會跟她商量。」

而被問到預定搭擋大坂直美近期低潮，錦織圭特別為同鄉說話：「我相信一切都會變好的，相信她能夠慢慢找回以往身手。她還年輕，突然就贏得兩座大滿貫，可能因此去胡思亂想一些不必要的事情，但我認為只要不去想那麼多，努力練習、認真打每場比賽，就會沒事的。」

錦織圭在美國公開賽首輪對戰阿根廷圖盧傑利蒂（Marco Trungelliti）順利過關，第二輪將對上地主選手克拉恩（Bradley Klahn）。