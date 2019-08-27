柔道／18歲小將蟬聯世錦賽冠軍 甜美外型成亮點
正於日本武道館舉行的2019世界柔道錦標賽，女子48公斤級的比賽冠軍由18歲的烏克蘭小將比洛季德（Daria Bilodid）蟬聯冠軍，創下柔道世錦賽史上最年輕衛冕紀錄，外型亮麗的他也因此吸引廣大網友關注。
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Сегодня мне удалось завоевать вторую золотую медаль с Чемпионата Мира! Этот год был очень тяжелым для меня, многое пришлось пережить , но я рада,что я смогла хорошо подготовиться к этому чемпионату и сегодня защитила свой титул. Хочу поблагодарить в первую очередь моих любимых родителей,которые всегда со мной и в радости , и в горе! Это моя самая главная поддержка и мотивация! Спасибо всем близким людям,которые искренне за меня радуются и переживают! Спасибо любимой подруге @mariasukhaya за поддержку!Отдельное спасибо девочкам @anzhela_zhukovska2 и @suuurooovaaa52 за то ,что помогают мне и терпят меня! И конечно @delik_998 , спасибо! Также спасибо доктору, массажистам, всем моим фанатам и болельщикам ! ❤️🙏🏻❤️ HUGE THANKS TO ALL PEOPLE WHO SUPPORT AND HELP ME! Today I won my second Gold medal of the World Championship! And I am very happy!❤️ #worldchampionship #goldmedal #tokyo2019 #JudoWorlds2019
比洛季德去年奪冠，今年於25日舉行的女子48公斤級柔道冠軍賽，再戰前世界冠軍渡名喜風南，順利取勝，目前18歲的她，成為賽事歷史首位於19歲前能衛冕成功的選手。
比洛季德去年就以17歲又345天的年齡成為最年輕冠軍得主，甜美外型在當時就受到矚目，國際柔道聯盟即曾用「太漂亮的柔道選手」稱讚比洛季德。
現在蟬聯冠軍，比洛季德人氣可說直線攀升，個人Instagram已吸引多達18萬名粉絲灌注。身高172公分的她，不只有人直言應該去當模特兒，甚至有人看過比洛季德分享的貼文後覺得心癢癢，想投入柔道界。
事實上，比洛季德過去確實接過擔任模特兒的邀約，但都拒絕了邀請，希望全心全意投入在柔道上，近日更在接受國際奧委會頻道採訪時表示當下目標將直指東京奧運。
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