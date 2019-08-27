親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

美中搶資源！川普買不了的格陵蘭島，有什麼好？

運動筆記改變我的生活陽明山大縱走trail run
健行筆記迷途不怕 | maps.me讓我放心遨遊山林。東北角｜鼻頭角稜谷步道-美景無限行走容易的環海步道！
NBA多倫多暴龍三大好球 (2018-19賽季)洛杉磯湖人五大助攻 (2018-19賽季)

美網／互破20發球局 謝淑薇拍落斯洛伐克女將晉級

2019-08-27 08:39聯合報 記者劉肇育╱即時報導

我國網球女將謝淑薇今天在美國網球公開賽女單首輪賽事，與斯洛伐克塞彼洛娃（Jana Cepelova）展開激烈的破發大戰，雙方全場合計完成20次破發，最終謝淑薇在拚戰140分鐘後以6：4、5：7、6：3勝出，連續兩年都挺進美網第二輪。

謝淑薇這次美網以女單第29種子身份，在首輪遭遇資格賽晉級、世界排名第153名的塞彼洛娃，兩人前一次交手已是3年前在吉隆坡，當時謝淑薇以兩個6：4直落二晉級。

今天雙方再度碰頭卻展開激烈的破發大戰，謝淑薇在首盤前三局就兩度破發取得3：0領先，在首盤前八局中雙方僅有謝淑薇保住一局發球局，最終她也以6：4先下一城。

第二盤雙方前八局皆互破發球局戰成4：4平手，不過關鍵第12局，謝淑薇雖然化解了對方前兩個破發點，但仍讓塞彼洛娃以7：5扳平戰局，決勝盤前六局打完後3：3平手，謝淑薇隨後在第七、九局再度完成破發，以6：3拿下勝利。

晉級女單第二輪也追平了謝淑薇在美網的生涯最佳成績，她過去曾三度挺進到第二輪，但都未能更進一步，她下一輪將對上世界排名第44名的捷克穆霍娃（Karolina Muchova），兩人今年曾在多哈女網賽16強碰頭，當時穆霍娃以6：2、6：4拿下雙方生涯首度對戰的勝利。

而這次美網謝淑薇也將在女雙賽場與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）聯手，並將在首輪遭遇地主桑琪絲（Maria Sanchez）／戴維絲（Lauren Davis），至於詹家姊妹詹詠然／詹皓晴則將在首輪對上美德聯軍珂寧（Sofia Kenin）／瑪莉亞（Tatjana Maria），至於將迎來生涯美網會內賽首戰的謝政鵬，將與印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungkat）在男雙首輪對上西班牙組合巴斯塔（Pablo Carreno Busta）／洛佩茲（ Feliciano Lopez）

謝淑薇美網

相關新聞

跆拳／奧運偶像加冕 郭婞淳拚下月世錦賽

2019-08-26 23:37

游泳／第2位台泳將 王冠閎「蝶」進東奧

2019-08-26 23:39

空手道／將有望拚奧運 文姿云：不可思議

2019-08-26 21:03

高球／老爺公開賽30日開打 陳宇茹將尋求衛冕

2019-08-26 21:20

藤球／泰皇盃中華女隊二人賽收第五 仍創參賽最佳成績

2019-08-26 20:58

台灣之光！田尾國中小巧固球世界盃奪冠

2019-08-26 18:55

拳擊／技術再細化 陳念琴明年資格賽搶東奧資格

2019-08-26 18:49

體操／備戰世錦賽 李智凱鞍馬盼挑戰更高難度

2019-08-26 17:42

LPGA／加拿大賽最終輪爆桿 徐薇淩並列25做收

2019-08-26 17:29

東奧／從雅典看東京 朱木炎勉後輩：別小看自己

2019-08-26 17:24

湖南女子田徑隊性別惹質疑 網友：聽聲音更man

2019-08-26 15:48

PGA╱1500萬美元入袋！麥克羅伊巡迴錦標賽奪冠

2019-08-26 15:46

游泳／王冠閎200蝶達奧運A標 搶下東奧門票

2019-08-26 12:33

桌球／林昀儒捷克奪冠 ITTF官網稱「是真貨」

2019-08-26 11:12

桌球／18歲林昀儒捷克封王 對手：他是未來之星

2019-08-26 10:07

柔道世錦賽／楊勇緯扳倒世界第一：不可思議

2019-08-26 09:25

桌球／「冷面」林昀儒 奪冠不改省話本色

2019-08-25 23:59

世羽賽／辛德胡擺脫老二命 奧原希望被打爆落淚

2019-08-25 22:17

桌球／拍落德國前球王 林昀儒晉捷克賽男單決賽

2019-08-25 17:14

田徑／寇曼陷藥檢爭議 美短跑新星恐無緣東奧

2019-08-25 16:25

NFL╱僅29歲卻心累了 小馬明星四分衛閃電退休

2019-08-25 16:00

世足／英國教頭超愛台 蘭卡斯特點名桌菜文化

2019-08-25 14:40

世足／先動腦再動腳 蘭卡斯特替中華男足帶來質變

2019-08-25 14:30

世足／中華男足拚資格賽 教頭打造攻擊新球風

2019-08-25 14:19

女排亞錦賽／中華隊先盛後衰 不敵哈薩克獲第6

2019-08-25 13:40

PGA／雷擊球場6人受傷 巡迴錦標賽第3輪暫停

2019-08-25 11:45

桌球／捷克公開賽 林昀儒、廖振珽雙打獲亞軍

2019-08-25 09:31

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

LPGA／徐薇淩飆單日最低桿 加拿大賽R3竄至第四

2019-08-25 14:47
看更多

熱門文章

桌球／18歲林昀儒捷克封王 對手：他是未來之星

2019-08-26 10:07

湖南女子田徑隊性別惹質疑 網友：聽聲音更man

2019-08-26 15:48

桌球／林昀儒捷克奪冠 ITTF官網稱「是真貨」

2019-08-26 11:12

MLB／三壘安只花3場 張育成隊史29年來首人

2019-08-26 10:50

NBA／三年5250萬美元 勒佛特續約籃網

2019-08-26 13:17

MLB／張育成臨危受命搶眼 日媒下標印人救世主

2019-08-26 15:58

世籃賽／讚庫茲瑪表現 波總：少了他很可惜

2019-08-26 09:50

NBA／雷納德「省話一哥」 瑞佛斯：我想起賈奈特

2019-08-26 13:45

NBA／快艇太強成箭靶 瑞佛斯：是好事

2019-08-26 10:25

中職／沒競爭對象 陳晨威新人王十拿九穩

2019-08-26 17:46

美網／3天王最難壟斷的大滿貫 約帥籤表最硬

2019-08-26 16:24

MLB／賈吉兌現承諾開轟 杰曼壓克蕭續居勝投王

2019-08-26 10:29

籃球／打造大學版瓊斯盃 5國8隊彰化體育館切磋

2019-08-26 16:32

世籃賽／各國戰力拉近 美國隊衛冕之路巨大考驗

2019-08-26 16:32

MLB／張育成攻守兼具 綽號球衣登官網IG

2019-08-26 10:37

世籃賽／列強戰力接近 小加索：美國隊天賦依舊

2019-08-26 14:15

U18台美交流賽／火球砸頭 何恆佑怕就這麼走了

2019-08-26 18:35

影／NBA球星Danny Green與Terry Rozier粉絲見面會

2019-08-26 20:40

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

柔道世錦賽／楊勇緯扳倒世界第一：不可思議

2019-08-26 09:25

MLB／圈粉大都會球迷被拒 唐納森用雙響砲回應

2019-08-26 11:58

NBA／格林、洛齊爾訪台 秀中文拉攏球迷

2019-08-26 21:24

中職／831倒數5天 猿以外4隊剩7人待定案

2019-08-26 19:30

MLB／大聯盟首安、首長打、首得分 張育成外帶美技守備

2019-08-26 23:18

世籃賽／連勝中斷仍有信心 米契爾：盡快適應強度

2019-08-26 17:40

MLB／8/26戰績表 洋基擊退道奇克蕭贏得系列賽

2019-08-26 15:06

U18台美交流賽／教頭讚李灝宇 像鋒哥與林智勝

2019-08-26 18:06

美網／對決費德勒 22歲對手喊美夢成真

2019-08-26 23:31

U18台美交流賽／美國隊滑球140 日本不輸老美

2019-08-26 19:43

U15亞青少棒／因雨裁定日本冠軍 中華林孟佶奪2大獎

2019-08-26 10:51

中職／李承禎350萬簽約金加盟 猿隊7新秀全簽

2019-08-26 13:39

世籃賽戰勝美國的背後 澳洲軍團來勢洶洶

2019-08-27 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

台灣之光！田尾國中小巧固球世界盃奪冠

2019-08-26 18:55

U18世青賽／巴拿馬有美職系統球員 中華隊就怕綁手綁腳

2019-08-26 19:28

美網／謝淑薇女雙第2種子 謝政鵬美網初體驗

2019-08-26 11:36

游泳／王冠閎200蝶達奧運A標 搶下東奧門票

2019-08-26 12:33

PGA╱1500萬美元入袋！麥克羅伊巡迴錦標賽奪冠

2019-08-26 15:46

中職／新人王預測 猿隊陳晨威一枝獨秀

2019-08-26 23:35

空手道／將有望拚奧運 文姿云：不可思議

2019-08-26 21:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top