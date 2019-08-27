美網／互破20發球局 謝淑薇拍落斯洛伐克女將晉級

2019-08-27 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



我國網球女將謝淑薇今天在美國網球公開賽女單首輪賽事，與斯洛伐克塞彼洛娃（Jana Cepelova）展開激烈的破發大戰，雙方全場合計完成20次破發，最終謝淑薇在拚戰140分鐘後以6：4、5：7、6：3勝出，連續兩年都挺進美網第二輪。

謝淑薇這次美網以女單第29種子身份，在首輪遭遇資格賽晉級、世界排名第153名的塞彼洛娃，兩人前一次交手已是3年前在吉隆坡，當時謝淑薇以兩個6：4直落二晉級。

今天雙方再度碰頭卻展開激烈的破發大戰，謝淑薇在首盤前三局就兩度破發取得3：0領先，在首盤前八局中雙方僅有謝淑薇保住一局發球局，最終她也以6：4先下一城。

第二盤雙方前八局皆互破發球局戰成4：4平手，不過關鍵第12局，謝淑薇雖然化解了對方前兩個破發點，但仍讓塞彼洛娃以7：5扳平戰局，決勝盤前六局打完後3：3平手，謝淑薇隨後在第七、九局再度完成破發，以6：3拿下勝利。

晉級女單第二輪也追平了謝淑薇在美網的生涯最佳成績，她過去曾三度挺進到第二輪，但都未能更進一步，她下一輪將對上世界排名第44名的捷克穆霍娃（Karolina Muchova），兩人今年曾在多哈女網賽16強碰頭，當時穆霍娃以6：2、6：4拿下雙方生涯首度對戰的勝利。

而這次美網謝淑薇也將在女雙賽場與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）聯手，並將在首輪遭遇地主桑琪絲（Maria Sanchez）／戴維絲（Lauren Davis），至於詹家姊妹詹詠然／詹皓晴則將在首輪對上美德聯軍珂寧（Sofia Kenin）／瑪莉亞（Tatjana Maria），至於將迎來生涯美網會內賽首戰的謝政鵬，將與印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungkat）在男雙首輪對上西班牙組合巴斯塔（Pablo Carreno Busta）／洛佩茲（ Feliciano Lopez）