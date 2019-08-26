籃球／義守成空中飛人 交流賽磨膽識

2019-08-26 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



上周才剛從大陸寧波移地訓練回台，義守大學本周成「2019台灣&亞洲區大學籃球交流賽」4支地主代表之一，之後又要飛往大陸，「空中飛人」行程滿檔，也成磨練新人的最佳時刻。

「希望高個兒能成長，新學年我們幾乎是從零開始了。」義守教頭謝玉娟透露，去年收到的禁區菜鳥「沙鹿」沈睿洋已離隊，加上幾名長人畢業、呂威霆投入SBL選秀，高個子幾乎是「打掉重練」，明天登場的2019台灣&亞洲區大學籃球交流賽雖有帶上呂威霆，主要也是想在選秀前增加愛將曝光度。

「小娟姊」笑說，不管是大陸移地訓練和比賽，或是這次匯集5國8隊的大學籃球交流賽，對新加入的球員都是很好刺激，「畢竟是踏出家門的國際賽，希望球員能長見識、長經驗。」

2019台灣&亞洲區大學籃球交流賽明天彰化體育館點燃戰火，地主4隊包括3月底打下UBA公開男一級冠軍的健行科大、義守、國立體大和輔仁大學，外國隊伍則是印尼希望大學、馬來西亞沙勞越籃球總會及日本中京大學，一連6天的賽事都是免費進場。

接下義守隊長任務的後衛吳彥侖提到，過往到大陸移訓經驗較多，上周也剛從寧波回台，碰上球風截然不同的菲律賓、日本球隊，需要盡快適應，「大陸高個子多，我們移動和速度有優勢，碰上團隊意識好、小組配合多的日本和菲律賓就不同了。」