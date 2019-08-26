高球／老爺公開賽30日開打 陳宇茹將尋求衛冕

2019-08-26 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



第17屆「2019TLPGA暨老爺公開賽」將在8月30日至9月1日在新竹老爺關西高爾夫球場進行三輪54洞比桿賽，有中外10個國家地區、108位好手角逐金盃，冠軍還可抱回台幣150萬元，台灣選手陳宇茹將尋求衛冕。

老爺公開賽自2002年起創辦至今，是台巡賽歷史最悠久且最具代表性的賽事，今年賽事總獎金提高至800萬元，是台巡賽的第二大賽。本屆比賽有來自中國大陸、香港、印尼、日本、南韓、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及台灣98位中外職業女將及10位業餘球員參賽。

老爺關西球場董事長廖年祈今天在記者會上指出，在台灣女子高爾夫協會歷屆理事長帶領下，我國女子選手在國內與國際賽場上，捷報不斷、屢創佳績，為台灣奠定鮮明國際形象。

廖年祈説：「今年在理事長鄭美琪的努力下，此賽的總獎金由台幣600萬元提高至800萬元，相信國內外女子高球好手，定能再次展現球技，比賽過程精采可期，也希望台灣選手能乘勝追擊，把冠軍獎盃留下來。」