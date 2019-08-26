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郭婞淳要展現霸氣 世錦賽瞄準3破世界

2019-08-26 21:24中央社 高雄26日電

剛結束日本3週的移地訓練，台灣「舉重女神」郭婞淳下一步要參加在泰國舉辦的世界舉重錦標賽，指導教練林敬能放話，這次的目標是要在世錦賽再3破世界紀錄。

國訓中心今天舉辦雅典一日雙金15週年茶會，除邀請雅典奧運金牌得主陳詩欣與「戰神」朱木炎到場傳承，也找來明年東京奧運重點奪金選手與會，郭婞淳也在獲邀參加名單中。

郭婞淳是2016年里約奧運銅牌，今年4月她在中國寧波進行的亞洲舉重錦標賽，以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤，3破世界紀錄，並完成3金制霸，也是明年東京奧運奪金的熱門人選。

談到備戰狀況，郭婞淳坦言，現在她給自己的課題之一，就是希望可以再「霸氣」一點，這樣的改變則將從開把開始，她透露「今年世錦賽，抓舉與挺舉的開把重量，我都會比今年亞錦賽設定的更高。」

一般舉重的開把重量，牽涉到選手的狀況與信心，因為開把重量太低，代表心態保守，狀況普普，且一旦開把失敗後，第2把的重量只能持平或往上提升，不能調降；而開把的重量越高，除代表選手的實力越強，也透露選手的信心越強、狀況很好。

郭婞淳強調，今年的世錦賽及明年的亞錦賽，將是東京奧運前最重要的兩場大賽，她會全力以赴，她豪氣地說「我希望可以讓對手知道，我們實力上的差距。」

郭婞淳。聯合報系記者婁靖平／攝影
郭婞淳。聯合報系記者婁靖平／攝影
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郭婞淳舉重世錦賽

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