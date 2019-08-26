親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

彰投雲嘉大雨特報 注意短時強降雨

亞馬遜大火總統沒在管？李奧納多怒斥 自捐1.57億救災

運動筆記改變我的生活陽明山大縱走trail run
健行筆記迷途不怕 | maps.me讓我放心遨遊山林。東北角｜鼻頭角稜谷步道-美景無限行走容易的環海步道！
NBA多倫多暴龍三大好球 (2018-19賽季)洛杉磯湖人五大助攻 (2018-19賽季)

體操／備戰世錦賽 李智凱鞍馬盼挑戰更高難度

2019-08-26 17:42聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

朱木炎（左）替體操「鞍馬王子」李智凱（右二）戴上桂冠。記者毛琬婷／攝影
朱木炎（左）替體操「鞍馬王子」李智凱（右二）戴上桂冠。記者毛琬婷／攝影
分享

為了搶下2020年東京奧運參賽門票，體操「鞍馬王子」李智凱正為體操世錦賽做最後備戰，只要體操隊能拿下團體前9名，就能獲得奧運滿額的4張參賽門票，李智凱及唐嘉鴻的個人鞍馬、單槓若能取得前3也可先取得單項奧運資格，教練林育信也希望李智凱在世錦賽將鞍馬難度提高到6.7，一舉前進東奧。

李智凱在世錦賽前先在9月底赴法國參加大獎賽，接著就要到德國參加十月初的世錦賽，「目前身體狀況不錯，希望能在世錦賽把最佳狀態發揮出來。」

上屆里約奧運李智凱替台灣取得暌違多年的奧運體操門票，卻在資格賽中發生落馬失誤，無緣決賽，經過這次失敗經驗，李智凱先在2017年台北世大運奪金，接下來在2018年雅加達亞運也摘金，今年拿坡里也順利完成鞍馬二連霸，狀態更上層樓，

回憶到上次里約奧運的參賽情況，李智凱表示當時自己是以一個比較緊張的狀態去面對，這次希望能把這些不穩定的情緒排除掉，把自己的狀態準備到最好，「希望能把最好的狀態在東京奧運發揮出來，不要給自己留下遺憾，現在就是把握每次訓練及比賽機會。」

至於教練林育信給自己設定難度6.7的目標，李智凱表示，目前仍在做努力及訓練，「這個難度還沒在比賽上呈現過，接下來就看自己的訓練及身體狀況，與教練做一系列規劃，當然希望能在世錦賽時呈現。」

李智凱世錦賽里約奧運

相關新聞

桌球／林昀儒捷克奪冠 ITTF官網稱「是真貨」

2019-08-26 11:12

東奧／從雅典看東京 朱木炎勉後輩：別小看自己

2019-08-26 17:24

湖南女子田徑隊性別惹質疑 網友：聽聲音更man

2019-08-26 15:48

游泳／王冠閎200蝶達奧運A標 搶下東奧門票

2019-08-26 12:33

LPGA／加拿大賽最終輪爆桿 徐薇淩並列25做收

2019-08-26 17:29

PGA╱1500萬美元入袋！麥克羅伊巡迴錦標賽奪冠

2019-08-26 15:46

桌球／18歲林昀儒捷克封王 對手：他是未來之星

2019-08-26 10:07

柔道世錦賽／楊勇緯扳倒世界第一：不可思議

2019-08-26 09:25

桌球／「冷面」林昀儒 奪冠不改省話本色

2019-08-25 23:59

世羽賽／辛德胡擺脫老二命 奧原希望被打爆落淚

2019-08-25 22:17

桌球／拍落德國前球王 林昀儒晉捷克賽男單決賽

2019-08-25 17:14

田徑／寇曼陷藥檢爭議 美短跑新星恐無緣東奧

2019-08-25 16:25

NFL╱僅29歲卻心累了 小馬明星四分衛閃電退休

2019-08-25 16:00

世足／英國教頭超愛台 蘭卡斯特點名桌菜文化

2019-08-25 14:40

世足／先動腦再動腳 蘭卡斯特替中華男足帶來質變

2019-08-25 14:30

世足／中華男足拚資格賽 教頭打造攻擊新球風

2019-08-25 14:19

女排亞錦賽／中華隊先盛後衰 不敵哈薩克獲第6

2019-08-25 13:40

PGA／雷擊球場6人受傷 巡迴錦標賽第3輪暫停

2019-08-25 11:45

桌球／捷克公開賽 林昀儒、廖振珽雙打獲亞軍

2019-08-25 09:31

世羽賽／台將八強全軍覆沒 小戴排名跌到第3

2019-08-25 00:32

足球／國小迷你足球賽 新竹小球員盡情踢球「趣」

2019-08-24 22:49

世羽賽／直落二不敵辛德胡 陳雨菲登頂差一步

2019-08-24 18:30

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

LPGA／徐薇淩飆單日最低桿 加拿大賽R3竄至第四

2019-08-25 14:47
看更多

熱門文章

桌球／18歲林昀儒捷克封王 對手：他是未來之星

2019-08-26 10:07

MLB／張育成重返大聯盟 生涯首安及長打開張

2019-08-26 04:48

桌球／林昀儒捷克奪冠 ITTF官網稱「是真貨」

2019-08-26 11:12

MLB／三壘安只花3場 張育成隊史29年來首人

2019-08-26 10:50

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

MLB／張育成即刻支援 教頭法蘭柯納給好評

2019-08-26 07:48

NBA／三年5250萬美元 勒佛特續約籃網

2019-08-26 13:17

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

世籃賽／讚庫茲瑪表現 波總：少了他很可惜

2019-08-26 09:50

桌球／「冷面」林昀儒 奪冠不改省話本色

2019-08-25 23:59

MLB／洋基、道奇10月爭霸？紐郵：史詩對決

2019-08-25 19:49

世羽賽／辛德胡擺脫老二命 奧原希望被打爆落淚

2019-08-25 22:17

MLB／57天練功 張育成首安、得分、三壘打出爐

2019-08-26 07:47

林燈盃籃賽／西進首度返台 「紅猴」帶隊感受快速球風

2019-08-25 20:46

湖南女子田徑隊性別惹質疑 網友：聽聲音更man

2019-08-26 15:48

NBA／快艇太強成箭靶 瑞佛斯：是好事

2019-08-26 10:25

MLB／賈吉兌現承諾開轟 杰曼壓克蕭續居勝投王

2019-08-26 10:29

U18台美交流賽／飆速150公里 陳柏毓笑說亢奮

2019-08-25 19:18

世籃賽／列強戰力接近 小加索：美國隊天賦依舊

2019-08-26 14:15

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

U15亞青少棒／冠軍戰因雨裁定 中華隊惜獲亞軍

2019-08-25 23:26

NBA／雷納德「省話一哥」 瑞佛斯：我想起賈奈特

2019-08-26 13:45

MLB／張育成攻守兼具 綽號球衣登官網IG

2019-08-26 10:37

林燈盃籃賽／後喬楚瑜時期 光復長人磨練中

2019-08-25 18:00

MLB／張育成臨危受命搶眼 日媒下標印人救世主

2019-08-26 15:58

柔道世錦賽／楊勇緯扳倒世界第一：不可思議

2019-08-26 09:25

美網／首日小威、莎娃大戰 費德勒壓軸場

2019-08-25 23:41

中職／猿象戰打得膠著 洪總：連我都冒汗了

2019-08-25 23:42

世籃賽／各國戰力拉近 美國隊衛冕之路巨大考驗

2019-08-26 16:32

U18台美交流賽／中華隊跟上速球了 教頭滿意

2019-08-25 23:51

U18世青賽／火球男、二刀流 中華投手菜色豪華

2019-08-25 23:48

MLB／圈粉大都會球迷被拒 唐納森用雙響砲回應

2019-08-26 11:58

中職／八月感覺特別好 蘇智傑全壘打趕進度

2019-08-25 23:40

MLB／波奇生涯4千場執教 邦賈納虧：你很老

2019-08-26 08:50

U15亞青少棒／因雨裁定日本冠軍 中華林孟佶奪2大獎

2019-08-26 10:51

中職／蘇智傑8月狂熱 雙響砲、3響砲統統來

2019-08-25 20:57

中職／蘇智傑雙響砲KO悍將 22轟躍居第3

2019-08-25 20:15

中職／陳晨威雙安建功 猿隊2：1勝兄弟止敗

2019-08-25 21:24

中職／李承禎350萬簽約金加盟 猿隊7新秀全簽

2019-08-26 13:39

游泳／王冠閎200蝶達奧運A標 搶下東奧門票

2019-08-26 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top