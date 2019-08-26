體操／備戰世錦賽 李智凱鞍馬盼挑戰更高難度

2019-08-26 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



朱木炎（左）替體操「鞍馬王子」李智凱（右二）戴上桂冠。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

為了搶下2020年東京奧運參賽門票，體操「鞍馬王子」李智凱正為體操世錦賽做最後備戰，只要體操隊能拿下團體前9名，就能獲得奧運滿額的4張參賽門票，李智凱及唐嘉鴻的個人鞍馬、單槓若能取得前3也可先取得單項奧運資格，教練林育信也希望李智凱在世錦賽將鞍馬難度提高到6.7，一舉前進東奧。

李智凱在世錦賽前先在9月底赴法國參加大獎賽，接著就要到德國參加十月初的世錦賽，「目前身體狀況不錯，希望能在世錦賽把最佳狀態發揮出來。」

上屆里約奧運李智凱替台灣取得暌違多年的奧運體操門票，卻在資格賽中發生落馬失誤，無緣決賽，經過這次失敗經驗，李智凱先在2017年台北世大運奪金，接下來在2018年雅加達亞運也摘金，今年拿坡里也順利完成鞍馬二連霸，狀態更上層樓，

回憶到上次里約奧運的參賽情況，李智凱表示當時自己是以一個比較緊張的狀態去面對，這次希望能把這些不穩定的情緒排除掉，把自己的狀態準備到最好，「希望能把最好的狀態在東京奧運發揮出來，不要給自己留下遺憾，現在就是把握每次訓練及比賽機會。」

至於教練林育信給自己設定難度6.7的目標，李智凱表示，目前仍在做努力及訓練，「這個難度還沒在比賽上呈現過，接下來就看自己的訓練及身體狀況，與教練做一系列規劃，當然希望能在世錦賽時呈現。」