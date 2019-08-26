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東奧／從雅典看東京 朱木炎勉後輩：別小看自己

2019-08-26 17:24聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

朱木炎（左）替體操「鞍馬王子」李智凱（右二）戴上桂冠。記者毛琬婷／攝影
朱木炎（左）替體操「鞍馬王子」李智凱（右二）戴上桂冠。記者毛琬婷／攝影
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距離2020年東京奧運倒數333天，今天國訓中心特別舉辦「從雅典看東京」一日雙金15周年茶會，由在雅典奧運摘下跆拳道金牌的朱木炎、陳詩欣及其團隊成員與多名東奧黃金計畫選手分享自身經歷，兩人也替郭婞淳李智凱等人戴上桂冠，象徵傳承及給予他們鼓勵。

這次茶會上多名黃金計畫選手都現身出席，舉重好手郭婞淳、體操李智凱及唐嘉鴻、空手道文姿云、拳擊陳念琴及射箭譚雅婷、林佳恩、魏均珩、高浩文及其教練都來到現場。

2004年雅典奧運陳詩欣為台灣摘下首面金牌，接續登場的朱木炎再進帳一金，單日雙金也締造新紀錄，15年過去，兩人以過來人身分現身茶會，與眾多有機會在東京奧運站上頒獎牌的選手們經驗分享。

東京奧運搶金儀式。記者毛琬婷／攝影
東京奧運搶金儀式。記者毛琬婷／攝影
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朱木炎表示，今天的活動十分有意義，其中替選手戴桂冠的橋段是種鼓勵也是傳承，「除了來到現場的這些選手外，我相信還有許多運動員也很有機會，成為黑馬竄出。」

身為一日雙金成員之一，朱木炎表示，在2000年前自己都還是陪練員身分，也沒有想過自己有一天能成為奧運金牌選手，「不要小看自己，把握當下、全力以赴、保持決心，很多事是不可預料到的。」

李智凱也表示，「很開心能夠看到兩位奧運金牌，我覺得搶金牌儀式給我們一個激勵、努力的方向，讓我們明年有個好表現。」

李智凱郭婞淳唐嘉鴻

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