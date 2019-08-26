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湖南女子田徑隊性別惹質疑 網友：聽聲音更man

2019-08-26 15:48香港01 記者謝茜嘉／報導

有網友指廖孟雪（右二）及童曾歡（左二）樣貌和體型極似男性，質疑男扮女出賽，國家田...
有網友指廖孟雪（右二）及童曾歡（左二）樣貌和體型極似男性，質疑男扮女出賽，國家田徑隊曾澄清她們都是女兒身。 （微博圖片）
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大陸全國田徑冠軍比賽近日於黑龍江大慶市舉行，湖南田徑女子隊亦有參與賽事，國家田徑隊官方微博公開4名健兒的照片後，隨即引來大批網民關注，皆因當中隊員童曾歡和廖孟雪樣貌體型被形容為「比男人更男人」。網民稱聽到她們賽後受訪的聲線，更指「聽到聲音更加覺得是男的」，有人又指她們運動褲中間疑似「激突」，質疑是否隱瞞真實性別去參賽。

其實網民早於今年7月已提出「雌雄疑問」，當時國家田徑隊於官方微博澄清廖孟雪和童曾歡是女兒身。

黑龍江大慶市周四至周六（22至24日）舉行全國田徑冠軍比賽暨總決賽，當中女子400米比賽，湖南女將廖孟雪與隊友童曾歡分別取得亞軍及季軍。但有網民發現2人樣貌及身形極男性化，有人質疑是否性別造假，以男扮女出賽。

其實早於今年7月，廖孟雪夥拍隊友童曾歡、何珂、陳杏用3人出戰沈陽的全國田徑錦標賽，廖孟雪和童曾歡在4x200米和4x400米接力賽都有出色表現，其賽事成績固然引人注目，但網民更關注她們的外形，因她們的長相、身形及聲線都讓人以為是男性，有人更指廖孟雪和童曾歡的運動短褲疑似凸起，惹來不少揣測。

當時國家田徑隊為了平息網民疑慮，曾於官方微博澄清廖孟雪和童曾歡是女兒身，「伊本是女嬌娥，並不是男兒身」。

不過，網民看着廖孟雪和童曾歡的相片，仍表示懷疑人生，留言指「看那胯下真的不是男的嗎」、「去參加國際比賽估計要測染色體」、「他們是雙性人嗎」、「明明就是男的」。但亦有網民估計她們可能是吃了含雄激素的藥，令身為女性的身體出現雄性化的外貌。

延伸閱讀：

【田徑】中國女子接力隊疑是男兒身　大陸網民：以為是男女混合賽

【趣一趣】老公漏帶手機　老婆見自己暱稱秒嬲咗：想提早過清明？

文章授權轉載自《香港01》

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