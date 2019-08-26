PGA╱1500萬美元入袋！麥克羅伊巡迴錦標賽奪冠

2019-08-26 15:46 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



麥克羅伊成為繼伍茲（Tiger Woods）後，史上唯二拿過2座聯邦快遞杯總冠軍的選手。 美聯社 分享 facebook

在亞特蘭大東湖球場的美巡賽收官戰、巡迴錦標賽25日順利落幕，賽事冠軍和1500萬美元紅利落入北爾爾蘭好手麥克羅伊（Rory McIlroy）口袋中，成為繼伍茲（Tiger Woods）後，史上唯二拿過2座聯邦快遞杯總冠軍的選手。

麥克決賽輪繳出66桿（-4），以總桿267（-18）抱回高球史上最大一筆的冠軍獎金，謝奧菲勒（Xander Schauffele）以4桿差距獨占第2、獎金500萬，球王凱普卡（Brooks Koepka）和頭號種子湯瑪斯（Justin Thomas）相差5桿並列第3、獎金350萬。

去年的巡迴錦標賽，現場球迷吶喊著：「Tiger!Tiger!Tiger!」，準備迎接著前球王打破個人近5年的冠軍荒，今年巡迴錦標賽的最後關頭，球迷們喊著：「Rory! Rory! Rory!」，麥羅伊賽後表示：「這真是太酷了，我必須說去年我不在爭冠行列，可不像其他人那樣享受最後一輪。」

確定贏球後，麥克羅伊與桿弟相擁。 歐新社 分享 facebook

巡迴錦標賽是麥克羅伊本賽季第3座賽事冠軍，這場勝利也將他的世界排名擠下強森（Dustin Johnson），站上第2、僅次於凱普卡。此外，這也是麥克羅伊繼2016年後，再度拿下聯邦快遞杯總冠軍。

在第3站巡迴錦標賽開打前，麥克羅伊是第5種子出發成績是（-5），落後領先者湯瑪斯5桿。談到今年的季後賽新制，麥羅伊說：「一年時間，情況可以變化這麼多，真是奇妙。」

由於第3輪比賽發生雷擊事故中止，周日的比賽宛如馬拉松趕進度，拿大獎的麥克羅伊說：「我要好好享受這個冠軍夜晚。」