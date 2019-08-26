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美網／謝淑薇女雙第2種子 謝政鵬美網初體驗

2019-08-26 11:36聯合報 記者林宋以情╱即時報導

年度最後一場大滿貫賽事，美國網球公開賽於台灣時間周一晚間點燃戰火，「一姐」謝淑薇的女單首輪於27日凌晨登場，她雙打與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strýcová）高居賽會第二種子，謝政鵬也將首度在美網亮相，攜手印尼搭檔朗卡特（ChristopherRungkat）。

謝淑薇的世界排名28名，是唯一單打台將，並且在單打與雙都獲種子，單打首輪預計台灣時間27日凌晨12時30分登場，迎戰世界排名153名斯洛伐克塞彼洛娃（Jana Cepelova）。

我國兩組女雙人馬謝淑薇／史翠可娃、詹家姊妹都位在下半部籤表，在溫網奪冠的「台捷組合」高居第二種子，首輪迎戰地主桑琪絲（Maria Sanchez）／戴維絲（Lauren Davis），詹家姊妹則名列第七種子，首輪遭遇美德聯軍珂寧（Sofia Kenin）／瑪莉亞（Tatjana Maria）。

大賽男雙獨缺美網經驗的謝政鵬，將迎來美網生涯初體驗，攜手印尼搭檔朗卡特，首輪將遭遇西班牙組合巴斯塔（Pablo Carreno Busta）／洛佩茲（ Feliciano Lopez）。謝政鵬在大賽男單賽最佳成績是今年法網挺進次輪，將在美網力求突破。

美網謝淑薇謝政鵬

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