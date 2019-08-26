桌球／林昀儒捷克奪冠 ITTF官網稱「是真貨」

2019-08-26 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



拿下生涯首座世界巡迴賽冠軍，林昀儒身手再度獲得世界矚目。 歐新社 分享 facebook

我國桌球小將林昀儒昨天在捷克公開賽男單決賽擊敗前德國世界球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），收下ITTF（國際桌球總會）世界巡迴賽男單首冠，驚豔四座表現也登上ITTF官網，並用「真貨」（real deal）形容這位台灣桌壇新星，看好他站上東京奧運。

林昀儒於今年3月在阿曼公開賽拿下男單、男雙、混雙「三冠王」，7月在T2桌球鑽石賽馬來西亞站，連續扳倒兩位大陸前世界球王樊振東、馬龍，當時就曾登上ITTF官網，盛讚他媲美日本神童張本智和。

我國桌球小將林昀儒登上ITTF官網。 截圖自官網 分享 facebook

昨天在捷克公開賽，林昀儒先在男雙收穫亞軍，男單一路過關斬將，分別在四強、決賽連剋德國前後任球王波爾（Timo Boll）、奧恰洛夫，證明自己實力絕無僥倖。

林昀儒在賽後接受訪問則表示，「很開心能拿下首座世巡賽冠軍，自己過去跟奧恰洛夫、波爾有多次交手經驗，所以也熟悉對方的打法。」

談到決賽，林昀儒感謝教練多次適時暫停，給予他建議改變戰略。一如頒獎典禮上所言，林昀儒也謙虛道，「我想這座冠軍不會為我的生涯帶來太多改變，比賽仍舊是比賽，甚至會比以往更艱難。」

拿下生涯首座世界巡迴賽冠軍，林昀儒身手再度獲得世界矚目，登上ITTF官網，標題就以是「真貨」（real deal）形容林昀儒，看好這位天才新星絕非曇花一現。此外也提到，若林昀儒能維持好表現，東京奧運勢必能有一番成就。