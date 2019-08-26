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柔道世錦賽／楊勇緯扳倒世界第一：不可思議

2019-08-26 09:25聯合報 記者林宋以情╱即時報導

我國柔道好手楊勇緯在柔道世錦賽扳倒世界第一，最終拿下第七創下我國最佳成績。 聯合...
我國柔道好手楊勇緯在柔道世錦賽扳倒世界第一，最終拿下第七創下我國最佳成績。 聯合報系資料照
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拋開台北柔道公開賽的不滿意，我國柔道好手楊勇緯昨天在日本東京武道館舉辦的2019年柔道世錦賽（World Championships Senior 2019）的男子60公斤級，連退兩大名將的世界第一俄羅斯米契多巴澤（Robert Mshvidobadze），以及里約奧運銅牌烏茲別克洛茲波夫（Diyorbek Urozboev），最終獲第七名，創下我國男子世錦賽最佳成績。

2020東京奧運資格採世界排名積分制，各量級奧運積分前18名且不同國家奧會選手，可直接獲奧運門票。楊勇緯目前的奧運積分名列第11，世錦賽為積分最高等級賽事，冠軍積分2000分，楊勇緯拿下第七，可添得520分，持續朝奧運邁進。

昨天楊勇緯次輪擊敗世界第一俄羅斯名將、去年世錦賽銀牌米契多巴澤，士氣大振，32強賽在黃金得分中以拿手三角固定壓制法國瑪卡澤（Luka Mkheidze），16強賽再退里約奧運銅牌洛茲波夫，闖進八強。

楊勇緯表示，台北公開賽獲銅後，針對檢討技術修正，世錦賽結果也證明方向是正確的，「很開心能在公開賽知道自己的缺點！讓我在世界盃把一切發揮到淋漓盡致。」

儘管在八強賽失利，敗部復活也不敵對手而收下第七，但連退兩大名將，楊勇緯為自己喝采，「我對自己的表現感到不可思議。只要有信心，當你準備好了，機會就是自己的！」

楊勇緯說，雖然只拿到第七，但代表自己有了新的功課，得回去不斷練習，接下來將繼續留在日本移地訓練，繼續為接下來的大獎賽備戰，「內心是很澎湃的，但也是我享受的地方。」

世錦賽羅斯里約奧運

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