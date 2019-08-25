桌球／再退另名德國前球王 18歲林昀儒捷克封王

2019-08-25 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣18歲桌球小將林昀儒今天在世界桌球巡迴賽的捷克公開賽男單一日兩戰，決賽他再碰上另名德國前世界球王、目前世界排名第11的奧恰洛夫，以4：1奪冠。 新華社 分享 facebook 台灣18歲桌球小將林昀儒今天在世界桌球巡迴賽的捷克公開賽男單一日兩戰，決賽他再碰上另名德國前世界球王、目前世界排名第11的奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），林昀儒延續奪勝氣勢，以4：1（11：9、11：5、4：11、11：5、11：9）奪冠。

林昀儒台灣時間今天下午四點先在男單四強賽迎戰38歲前德國球王、目前世界排名第八的波爾（Timo Boll），最終雙方戰滿7局，林昀儒才以4：3（12：10、9：11、11：2、11：6、5：11、6：11、11：8）取勝。

打完前四局林昀儒握有3：1的「聽牌」優勢，不過波爾展現韌性，將局數扳平，「取得3：1領先時這帶給我很大的信心，但波爾是名非常強的球員，決勝局我也一度以4：6落後，但我試圖進攻也收到成效。」

波爾也對林昀儒的表現給予肯定，「上次我贏了他，但從那之後他向前邁出了很大一步，現在他是另一名球員，也是我們這項運動的未來之星。」

稍作休息後林昀儒再度提拍上陣，面對另一名德國好手奧恰洛夫，首局雙方多次戰成平手，9：9後林昀儒連下2分，先下一城。次局林昀儒又從落後中展開追趕，在4平後接連發動攻勢，打出一波7：1攻勢連下兩局。

第三局奧恰洛夫扳回一城，不過林昀儒很快回穩，第四局在5：5後沒給對手任何機會，以11：5取得「聽牌」優勢。

第五局林昀儒在落後中展開反撲，儘管局中一度遭對手追平，仍先靠著強勢進攻取得10：8兩個冠軍點機會，最終在第二個冠軍點讓對手回球出界，以局數4：1奪冠。