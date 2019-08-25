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世羽賽／辛德胡擺脫老二命 奧原希望被打爆落淚

2019-08-25 22:17聯合報 記者曾思儒╱即時報導

連續3年闖關世錦賽女單決賽，印度羽球名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）今天終於擺脫「老二命」，且是全場壓著2017年冠軍、日本好手奧原希望，兩局都只讓奧原希望拿下7分，燦笑迎接選手生涯最大勝利。

辛德胡是2016年里約奧運女單銀牌得主，接續2017和18年世錦賽也都「銀」恨，去年雅加達亞運也是打進最終戰但敗給我國「一姊」戴資穎，國際賽最後勝利總是擦身而過，今天一甩悲情，只花38分鐘就強勢勝出，賽後難掩開心情緒，笑容一直掛在臉上。

掛著金牌的她笑說：「非常開心，一個比賽冠軍，抱歉，是世界冠軍。」她坦言期待這場勝利許久，也感謝球迷和贊助商對她長期的相信與支持；她也提到，世錦賽許多場比賽都不好打，包括對上小戴的8強賽和4強賽碰陳雨菲，但重點是將全副精神專注在賽場。

奧原希望2017年就是在3局大戰擊敗辛德胡，迎接個人第一面世錦賽金牌，今天挑戰第2金失利，且是一面倒局勢，她賽後受訪忍不落淚，坦言心情不好受的她讚對手今天攻勢凌厲，「我無法快速移動，無法擊敗她。」

日本羽球隊共有5組選手闖進今天世錦賽最終日賽程，其中女雙更是「金包銀」，僅混雙沒有代表，奧原希望雖爭金失利、錯失登上「世界球后」機會，但接續男單上陣的現任球王桃田賢斗只花37分鐘就以21：9、21：3輕取丹麥安東森（Anders Antonsen），快意完成衛冕。

世錦賽羽球戴資穎

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