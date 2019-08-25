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桌球／拍落德國前球王 林昀儒晉捷克賽男單決賽

2019-08-25 17:14聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台灣桌球小將林昀儒闖進捷克公開賽男單決賽。 歐新社
台灣桌球小將林昀儒闖進捷克公開賽男單決賽。 歐新社
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年僅18歲的台灣桌球小將林昀儒，今天在捷克公開賽男單四強賽，以4：3（12：10、9：11、11：2、11：6、5：11、6：11、11：8），拍落38歲前德國球王、目前世界排名第八的波爾（Timo Boll），勇闖最終戰。

林昀儒在台灣時間凌晨一點半先與搭檔廖振珽在男雙冠軍賽迎戰南韓趙大成／李尚洙，最終以4：11、8：11、11：7、6：11不敵南韓組合，與合作第三冠擦肩。

經過一晚休息後，林昀儒再度在男單上陣，昨天的八強賽他先直落四拍落日本好手平野有樹，今天男單四強賽碰上同樣是左手持拍的波爾，首局戰況膠著，林昀儒在10平後連下2分，先下一城。

次局林昀儒在局中陷入4：9的落後，儘管他隨即回穩、連下5分將比分追平，仍讓波爾靠強勁攻勢扳回一城。第三局林昀儒很快取得4：1的領先，並只讓對手在此局拿下2分，以11：2再度要回領先。

第四局前段戰況膠著，雙方多次戰成平手，林昀儒在4：5落後時連拿2分反超，局破再連下4分，取得3：1的「聽牌」優勢，不過波爾展現韌性，再連下兩局扳平局數。

決勝局林昀儒一度陷入1：3落後，不過他展現絕佳抗壓性，先追到6憑後再連下2分，儘管波爾一度追到8：9、1分差，林昀儒再連下2分收下勝利，驚險挺進晚間9點半的男單決賽。

林昀儒廖振珽桌球

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