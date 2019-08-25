林燈盃籃賽／信念不再 后綜教頭執教告別戰

2019-08-25 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



林燈盃籃賽可能是后綜教頭朱江文執教告別戰。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

后綜高中籃球隊上月爆出教練甄選爭議，帶隊3年的朱江文今天仍帶隊到宜蘭參加第2屆林燈盃青年籃球邀請賽，但5天賽事卻可能是他執教「告別戰」，他坦言環境已非當初帶隊時的狀況，已有轉行準備，林燈盃後就將卸下教練兵符。

林燈盃今年共有9隊與會，賽程採單循環，后綜今天首戰以74：68險勝地主宜蘭高中，但賽事卻也事朱江文最後戰場，他悠悠說：「當然還是會捨不得，教練甄選後本來想說就繼續帶隊，但後來又發生很多糾紛。」

上月后綜辦理籃球專任運動教練甄選，帶隊3年的約聘教練朱江文意外落馬，由胡姓教練出線，但之後仍是朱江文負責高中隊訓練；林燈盃胡姓教練也有隨隊，不過仍由朱江文指揮調度。

下場後提點球員注意事項的朱江文坦言，已有物色新工作，下一步打算往系統裝潢發展，「自己一開始的目標是要帶好小孩子，但現在環境也變得很複雜，另外一個是在后綜也不會有正式缺了。」

后綜101年從資格賽一路闖關隊史首度的8強，寫下「后綜奇蹟」，當時教頭戴金鼎近年退居二線，如今球隊再爆出紛爭，升上高三的曾唯庭坦言練球氣氛多少受影響，但已經是高中最後一年，7個高三都有共識，若是朱江文離開，學長們要以身作則，「要團結一點去帶學弟，打出好成績給學校看。」