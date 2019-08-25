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LPGA／徐薇淩飆單日最低桿 加拿大賽R3竄至第四

2019-08-25 14:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

加拿大女子公開賽今天進行完第三輪，我國高球女將徐薇淩表現大爆發，繳出單日最低桿的...
加拿大女子公開賽今天進行完第三輪，我國高球女將徐薇淩表現大爆發，繳出單日最低桿的65（-7）桿，三輪總桿數203（-17）桿竄升至第4。 歐新社
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總獎金225萬美元的加拿大女子公開賽今天進行完第三輪，我國高球女將徐薇淩表現大爆發，單輪抓下8隻小鳥、只吞下1個柏忌，繳出單日最低桿的65（-7）桿，三輪總桿數203（-17）桿竄升至第4。

前兩輪打完徐薇淩以並列第11名晉級，第三輪她表現更上層樓，她雖在第3洞吞下柏忌，但隨即回穩，展開抓鳥之旅，連續三天紅字繳卡，排名也上升至第4名，落後並列領先的南韓高真榮及丹麥女將拉爾森（Nicole Broch Larsen）5桿。

尋求衛冕的地主加拿大選手韓德森（Brooke M. Henderson）前九洞打得較為掙扎，小鳥、柏忌各2，不過她轉場後表現大爆發，獵下1鷹、抓下5隻小鳥，同樣繳出單日最低桿的65桿，以2桿之差落後領先者，最終輪仍保有爭冠機會。

「我感覺到有點掙扎，但總結我打出還不錯的球。」韓德森透露來到第七洞時，一個男孩向她擊掌、替她加油，接下來打球時韓德森都會想起小南韓替她加油的時候，「我努力在前九洞打回平標準桿，之後再看後九洞能否打出低桿數，結果我做到了。」

最終輪高真榮、拉爾森及韓德森同組壓軸出發，徐薇淩則是在倒數第二組登場。

徐薇淩

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