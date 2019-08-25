田徑／寇曼陷藥檢爭議 美短跑新星恐無緣東奧

2019-08-25 16:25 台灣醒報 台北報導



美國短跑新星寇曼藥檢沒過，聽證會若證實違規將無緣兩大賽事。 美聯社 分享 facebook

田徑迷想在近期的世錦賽和明年東京奧運，看到美國2大名將相互飆速的機會可能破滅！

自從閃電波特退役後，最有望成為接班人的是美國新生代2大名將萊奧斯(Noah Lyles)和寇曼(Christian Coleman)，眾人都期待2人在9月底的世錦賽和明年東奧有一番龍爭虎鬥，但隨著25日外媒報導寇曼藥檢沒過，聽證會若證實違規將無緣兩大賽事，精彩程度必然下滑。

美國2名新生代短跑王者

根據《英國廣播公司》報導，亞買加短跑名將「閃電」波特退役後，短期內他的三項世界紀錄包含100公尺、200公尺與男子400公尺接力都難被打破；不過，美國新生代2大短跑好手萊奧斯和寇曼都展現出不俗天賦，被期待是最接近波特的當代跑將。

萊奧斯25日在巴黎的鑽石聯賽跑出令人印象深刻的成績，他在200公尺短跑衝出19秒65的好成績奪冠，個人生涯最佳成績仍是7月在洛桑跑出的19秒50，雖然距離波特最佳的19秒19還有一大段路，但至少22歲的萊奧斯已排入史上前五佳，而且來日方長。

寇曼恐被禁賽

身為他亦敵亦友的另一位超級跑將寇曼則是100公尺和60公尺的好手，寇曼曾於100公尺跑出9秒79的佳績（也是史上前五），寇曼在60公尺短跑的造詣更高，他去年打破世界室內60公尺的紀錄（6秒37），不過世界室外60公尺（受到風速影響更大）的紀錄保持人仍是閃電波特在2009年的6秒31。

然而有別於萊奧斯的前景光明，寇曼卻遇上大麻煩，據《雅虎體育網》報導，寇曼同日被爆出藥檢爭議得上聽證會，田徑協會聲稱，他近12個月躲掉三種藥物檢定，依照條例，得以不配合檢測的違規案處理。一旦寇曼坐實藥檢違規，9月底在杜哈的田徑世錦賽和明年東奧都不得參加，這會讓短跑看點下降。

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