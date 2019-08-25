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PGA／雷擊球場球迷受傷 巡迴錦標賽第3輪暫停

2019-08-25 11:45中央社 亞特蘭大24日綜合外電報導

美國職業高爾夫巡迴錦標賽（PGA Tour Championship）今天發生閃...
美國職業高爾夫巡迴錦標賽（PGA Tour Championship）今天發生閃電擊中球場樹木意外，至少6名球迷因此受傷，使得這場封關戰的第3輪被迫暫停。 美聯社
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美國職業高爾夫巡迴錦標賽（PGA Tour Championship）今天發生閃電擊中球場樹木意外，至少6名球迷因此受傷，使得這場封關戰的第3輪被迫暫停。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）發出聲明表示，亞特蘭大東湖高爾夫俱樂部（East Lake Golf Club）第16洞附近的樹木兩度遭雷擊，產生的斷木碎片如雨下噴向附近球迷，造成4名球迷受傷。

4名受傷球迷接受醫護人員治療處置，另有兩名受傷的粉絲在接受現場醫護人員處置後送醫。

PGA Tour在聲明中說：「我們最新獲得的報告顯示，那些球迷的傷勢沒有生命危險。」

美國國家廣播公司（NBC）拍下戲劇性的一刻，慢動作影像顯示，當時閃電擊中粉絲附近的一棵大樹，隨後爆出火花。

閃電擊中粉絲附近的一棵大樹，隨後爆出火花。 美聯社
閃電擊中粉絲附近的一棵大樹，隨後爆出火花。 美聯社
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隨著暴風雨逼近，主辦單位以安全考量為由撤離選手後，閃電再度擊中球場。

PGA Tour表示：「我們的球迷、球員和伙伴的安全第一。」

當比賽暫停之際，領先的美國好手湯瑪斯（JustinThomas），第3輪只打完5洞，成績是低於標準桿12桿。

北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）在當天前5洞打出高於標準桿1桿的情況下，以合計低於標準桿11桿成績緊追在後。

以低於標準桿11桿和麥克羅伊並列第2的美國好手科普卡（Brooks Koepka），開局也打的辛苦，他在第1洞、第3洞都吞下柏忌，打完5洞後，當天的成績是高於標準桿2桿。

高爾夫麥克羅伊

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