世足／英國教頭超愛台 蘭卡斯特點名桌菜文化

2019-08-25 14:40 中央社 台北25日電



來自英國的總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster），在台執教中華男足2年多，他說，在西方世界裡，吃飯總是一人一盤，台灣的桌菜是項偉大發明，所有好吃的都在桌上，每個人都能夾到自己盤子裡來享用。 中央社 分享 facebook

來自英國的教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster），在台執教中華男足2年多，自暴超愛台的他，最喜歡「桌菜」文化，原因很簡單，因為「桌菜」好吃又好聊。

蘭卡斯特說，在西方世界裡，吃飯總是一人一盤，吃完自己盤內的食物就收工，他神秘地笑說：「你知道的，別人盤子裡的東西總是看起來好吃，台灣的桌菜是項偉大發明，所有好吃的都在桌上，每個人都能夾到自己盤子裡來享用。」

除了任何人都能吃到相同又多樣的菜色，蘭卡斯特也認為透過吃飯，聊天的時間可以拉長，他最愛的台灣美食是蒸餃，而臭豆腐至今他還沒勇氣挑戰。

講到台灣的好，蘭卡斯特說都說不完，除了人們友善、食物好吃，還是個美麗的地方，今年他老婆還特地帶著小孩來台旅遊3個星期，同樣讚不絕口，說到這，他突然操起中文說：「我愛台灣。」

雖然台灣的好百百種，但也有讓蘭卡斯特不適應的地方，他說：「台灣什麼都好，除了有時候雨下的大了一點，天氣熱了一點。」

蘭卡斯特更開玩笑地表示，在英國有春、夏、秋、冬4季，但在台灣只有3季，「熱、還有非常熱，以及大雨季。」更讓他抓狂的是，「台灣的蟑螂實在太多了。」

自認已徹底「台化」的蘭卡斯特，平時也會去逛夜市，喝手搖飲料，也在學習中文，他努力融入這片土地，希望能夠帶領台灣的男子足球隊走向世界，讓更多人看見。