世足／先動腦再動腳 蘭卡斯特替中華男足帶來質變

2019-08-25 14:30 中央社 台北25日電



在中華男足總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）的認知，球場上無論對手還是隊友，無時無刻都在出招，球員必須在最短時間內做出正確的判斷來拆招，因此，他訓練時，不是要球員雙腳跑起來，而是要大家腦筋動起來。 中央社 分享 facebook

如果世界排名提升是前任中華男足總教練懷特為台灣足球帶來最有感的改變，新任總教練蘭卡斯特帶給台灣足壇的，將是思想上的轉變。

素有「神奇教頭」之稱的懷特（Gary White），在執教中華男足1年多的時間裡，幫助台灣寫下世界排名121的隊史最佳紀錄。他離開後，昔日的副手蘭卡斯特（Louis Lancaster）接掌帥印，他督軍訓練的第一步，不是要球員雙腳跑起來，而是要大家腦筋動起來。

在蘭卡斯特的認知，球場上無論對手還是隊友，無時無刻都在出招，球員必須在最短時間內做出正確的判斷來拆招，他說：「訓練不是只有折返跑而已。」

為了增加「解題」難度，蘭卡斯特會用6名防守者，去守10名進攻球員，也把訓練場地縮小，這些做法都是為了縮短球員在場上判斷的時間，逼得大家要用最快速度做出反應。

蘭卡斯特和懷特一樣都是英國人，他用獨有的英式幽默說：「我知道台灣球員都習慣接收指令，我告訴你怎麼做，你就怎麼做，但是這有個問題，當比賽輸球時，球員會怪我。」

足協現任秘書長方靖仁，過去是選手出身，也曾擔任過懷特的助理教練，和前後任總教練都曾近距離相處，他言簡意賅地說：「如果我現在還是球員，我會比較想替蘭卡斯特踢球。」

方靖仁強調，懷特是名好教練，深諳帶兵之道，「他非常會激勵球員，會給球員明確的目標和方向，這是他的優點。」

至於蘭卡斯特，方靖仁則坦言，蘭卡斯特除球風活潑，也把球員都當成家人對待，會關心彼此、一起喝咖啡聊天，也會設身處地幫球員設想，無論訓練還是比賽，都給球員很大發揮空間，「他是我們現在需要的總教練。」

在蘭卡斯特的訓練中，球員要動腦，比賽結束後還會跟球員腦力激盪，針對場上狀況提問，了解球員的想法，以及做出決定的原因，「我當然知道標準答案是什麼，但我要的是球員去思考。」

透過腦力激盪，除可讓球員多動腦筋，另一個用意，「就是培養球員的創造力。」蘭卡斯特不諱言，若球員有豐富創造力，將可替比賽帶來更多不可預測的變化及驚喜，他也希望能培養出一支讓全民驕傲的足球隊，讓更多台灣小朋友喜歡足球這項運動，成為這項運動的擁護者。