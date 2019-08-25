世足／中華男足拚資格賽 教頭打造攻擊新球風

2019-08-25 14:19 中央社 台北25日電



2022卡達世界盃亞洲區第2輪資格賽，9月即將點燃戰火。除了沙盤推演戰術，中華男子足球隊總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）更拿出具體數據作為球員目標，期許球員能在這次比賽中把握機會，創造歷史。 中央社 分享 facebook

「攻擊、攻擊、攻擊」是總教練蘭卡斯特對中華男子足球隊的期許，面對9月開打的世界盃亞洲區第2輪資格賽，他希望全隊以進攻代替防守，打出進攻導向的球風，這次比賽將是創造歷史的機會。

2022卡達世界盃亞洲區第2輪資格賽，9月即將點燃戰火。這次資格賽共40隊參賽，分8組，各組第一的球隊，加上4支成績較佳的分組第2隊伍，總共12隊，除可晉級資格賽第3輪外，還能順帶收下下屆亞洲盃門票。蘭卡斯特（Louis Lancaster）期待他所帶領的隊伍「變成那12隊」。

中華隊這次資格賽與澳洲、約旦、科威特及尼泊爾同組，首戰將於9月5日在台北田徑場出戰約旦，10日再對決尼泊爾。蘭卡斯特仔細盤點比賽情勢，「對約旦可能攻守各半，但對澳洲可預期被壓著打，要能把握少數進攻機會。」

至於與尼泊爾交手，蘭卡斯特先為比賽下了一個註解，「我們會壓著他們打」，但他隨即有點苦惱地說：「我們不習慣打這種球，有辦法持球的時候，反而打不好。」

蘭卡斯特今年1月18日接掌中華男足兵符，之前雖然是「神奇教頭」懷特（Gary White）的助理教練，但相較於懷特注重防守，蘭卡斯特偏好進攻。

蘭卡斯特希望球員設法將球控制在對方半場，他認為「遠離我們的球門，就是最好的防守，我們打球要有侵略性」，而他不時把「攻擊、攻擊、攻擊」掛在嘴邊，就是希望球員牢記心中。

兩屆中華男足教頭執教風格大不同，蘭卡斯特認為這沒有對或錯，「重點在於球員能不能執行你要的風格」。

中華男足從今年3月至6月歷經與緬甸、索羅門群島、尼泊爾、香港4場友誼賽，蘭卡斯特所觸發的化學效應正在發酵，他感受到中華隊與以前的不同，開始擁有自己的球風。

除了沙盤推演戰術，蘭卡斯特更拿出具體數據作為球員目標，觀察前一屆4隊第2名晉級的球隊，他說：「平均每場需拿下積分2.1分、進球2.7球以上，失球0.7球以下，我們今年要以這個目標努力。」

蘭卡斯特細數從2002到2018年間，近5屆世界盃亞洲區資格賽，中華隊不是在第一輪就被淘汰，就是沒有拿到任何積分，他期許球員能在這次比賽中把握機會，創造歷史。

過去旅外球員在中華隊扮演重要角色，為了能讓徵召更順利，蘭卡斯特與國內各隊教練保持良好關係，無論是本土或旅外球員，一律都向其母隊寄發徵召信，讓國內球隊獲得多了一份尊重。

同時，足協也與旅外球員所效力的球隊保持聯繫，充分告知對方中華男足集訓過程所擁有的資源，像是防護員或體能教練等，球員即使返台投入國家隊集訓，也不怕受傷，在回到母隊後，狀況依舊能維持高檔。

透過建立互信關係，蘭卡斯特希望，能讓球隊願意出借球員，中華隊也能獲得更多戰力支援。

足協去年10月改選，不到一年就有不少改革，像是改善選手待遇，讓國家隊無後顧之憂。他以中華隊搭飛機到澳洲比賽為例，相較於過去足協團隊可能有預算考量，但現在會以球員為優先，盡量安排直飛或較短航程的航班。

蘭卡斯特帶兵過程與足協互動頻繁，他深刻感受到理事長邱義仁、秘書長方靖仁對足球的熱情，並對足協提供球隊後勤支援銘記在心，他期許自己帶領的中華男足能在資格賽好好表現，讓更多人喜歡足球、進場看球，促使大家投入足球運動。