桌球／捷克公開賽 林昀儒廖振珽名列男雙亞軍

2019-08-25 05:38 中央社 台北25日電



林昀儒。 歐新社 分享 facebook 年僅18歲的台灣桌球小將林昀儒，今天和搭檔「山豬」廖振珽在2019捷克桌球公開賽男雙決賽，無法突破南韓組合李相秀與趙大成的封鎖，最終以1比3落敗、僅獲亞軍。

林昀儒和廖振珽在今年捷克公開賽，從16強起步連闖3關，都是以直落三、未失一局的完美演出，輕鬆挺進男雙決賽。

不過近況極佳的南韓雙打好手李相秀，之前和鄭榮植聯手接連拿下澳洲與保加利亞公開賽男雙冠軍，本週轉戰捷克，改和年僅16歲的小將趙大成合拍，仍收得奇效，兩人聯手闖進壓軸決賽，硬碰台灣新生代男雙組合。

林昀儒和廖振珽今天面對難纏的南韓搭檔，打法備受壓制，前兩局都在一路落後情況下，接連以4比11、8比11棄守，也陷入淘汰邊緣。

第3局台灣組合開局在2比4落後下，靠著一波5比0攻勢逆轉超前，總算以11比7扳回一城。

可惜台灣組合沒能乘勝追擊，第4局在3比1領先的情況下，兩人連續正拍攻擊失誤，一口氣連丟6分，從領先打到落後，最終以6比11不敵對手，屈居亞軍。

雖然林昀儒和廖振珽沒能奪冠，不過小林男單仍有機會爭霸，今天下午4時他將在捷克公開賽男單4強出賽，挑戰生涯7度在歐洲桌球錦標賽男單稱霸的前世界球王、德國名將波爾（Timo Boll），全力爭取決賽門票。