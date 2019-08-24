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足球／國小迷你足球賽 新竹小球員盡情踢球「趣」

2019-08-24 22:49聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「108年度國民小學迷你足球賽」今天來到風城新竹，讓U6及U8所有報名參賽隊伍能在暑假結束前度過愉快的周末同時盡情享受踢球樂趣，中華迷你足球協會秘書長張武業特別感謝業者提供場地，也相信透過迷你足球建設工程在學習足球的過程中對於小朋友的身心發展是正向的，也希望透過政府的支持及民間的力量讓足球在台灣更成長茁壯。

在新竹當地指導幼兒足球6年的旋風隊法籍教練Daniel，已經是台灣女婿的他不但自己當教練，也讓自己的女兒學習足球。在國外的幼兒是踢3X3，跟台灣的區別在於小球員比較容易有空間概念，不會造成全部的球員擠在一堆搶一顆球的現象。

Daniel認為台灣幼兒的足球發展得不錯，如果能多遠離3C產品的誘惑並且多觀賞足球相關賽事，相信會讓幼兒能在學習足球的過程中有極大的幫助。

兒童與足球運動的結合一向是體育署「學校足球建設工程」重點，透過遊戲、樂趣足球，擴充基層足球運動人口，以遊戲為主、競技為輔，讓大部分學童接觸足球，進而從中享受踢球的樂趣，因此規則設計以器材簡單、學習容易、活動安全、親子同樂為原則。

中華迷你足球協會為了推廣幼兒足球特地重金打造安全舒適的充氣式氣墊球場，許多新竹當地民眾覺得相當新奇有趣，新竹市足委會主委虞宏明表示，自從去年推出氣墊式球場後廣受好評，參加足球隊的幼兒人數持續成長。

「108年度國民小學迷你足球賽」今天來到風城新竹。圖／迷你足球協會提供
「108年度國民小學迷你足球賽」今天來到風城新竹。圖／迷你足球協會提供
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