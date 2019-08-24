世羽賽／難跨8強魔咒 戴資穎：雨過總會天晴

2019-08-24 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



戴資穎。 路透 分享 facebook 第五度晉級羽球世錦賽女單八強，卻還是沒能突破魔咒，我國羽球「一姊」戴資穎昨天先盛後衰不敵印度好手辛德胡，經過一晚的沈澱，小戴在個人社群上再度發文，除了感謝所有人的陪伴與支持外，也勉勵自己還是要繼續努力前行，因為她說：「雨後總會天晴。」

在日本公開賽讓出球后寶座後，戴資穎在日本世界球后山口茜止步世錦賽第二輪的情況下，原本被外界視為重返后座利多，不過她昨天面對握有10勝4負對戰優勢的辛德胡，小戴最終卻遭到逆轉，無緣挑戰重返榮耀。

昨天賽後戴資穎在IG上發文，寫到人生中總是會留下一些小遺憾，但她感謝團隊及球迷總是為她加油，自己未來還得繼續努力。今天小戴再度發文，她坦言對於輸球還是會感到難過，「但這是必經的過程，知道自己從中獲得什麼，比什麼都來得重要。」

戴資穎表示，「也許慢了，但不遲，前方的路依然要繼續前行。」最後她持續替自己勉勵，要「相信自己」，同時她也感謝她的團隊及所有支持她的人，並相信雨過總會天晴。

而這則發文約一小時就有上萬粉絲按讚，球迷們也都在貼文下方留言替小戴加油、打氣，很多球迷都希望能陪伴自己的偶像繼續向前行，但除了加油打氣的留言外，粉絲們也紛紛將目光放在這則貼文的照片中，小戴與兩位防護員桌上滿出來的薯條及漢堡。