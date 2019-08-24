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LPGA／加拿大公開賽次輪 徐薇淩晉級錢珮芸淘汰

2019-08-24 14:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

錢珮芸。 報系資料照
錢珮芸。 報系資料照
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總獎金225萬美元的加拿大女子公開賽，今天打完前兩輪，我國高球女將徐薇淩持續發揮，次輪再繳出69（-3）桿，以兩輪總桿數138（-6）桿，排名並列第11闖過晉級線；另名女將錢珮芸前兩輪打完則以146（+2）桿遭到淘汰。

徐薇淩首輪就揮出69桿成績，排名並列第16名，今天她再抓4隻小鳥、只在第4洞發生失誤、吞下柏忌，再度以69桿繳卡，排名也些微上升至並列第11。錢珮芸首輪爆桿打出74桿，今天狀況稍微回穩，打下博蒂、柏忌各4，以平標準桿作收，最終仍遭到淘汰。

而首輪位居榜首的美國好手朴安妮（Annie Park），次輪則出現亂流，她抓下3隻小鳥，卻吞下2個雙柏忌和3個柏忌，爆桿揮出76（+4）桿，滑落至並列第38。

丹麥女將拉爾森（Nicole Broch Larsen）連續兩天都穩定發揮，兩輪都繳出66（-6）桿成績，也讓她暫時躍居榜首，不過也只領先世界第一高真榮1桿而已。

「其實這一輪和昨天蠻相似的，但我成功救回了幾次失誤，幾次長推桿有所發揮，這樣的推桿對我絕對有所幫助。」2017年踏進LPGA賽場後，拉爾森還未嚐過封后滋味，她在那年的加拿大公開賽曾在三輪打完後取得領先位置，不過最終輪沒有建樹，與冠軍擦身。

拉爾森說：「我絕對會從兩年前，我處在這樣一個位置上學到很多東西，我想看看這次我是否可以儘可能打得自在一些。」

徐薇淩錢珮芸LPGA

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