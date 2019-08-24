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秋季體育活動聯合競賽新北市登場冠蓋雲集 全國縣市體育聯合總會長蔡家福蒞臨開幕

2019-08-24 13:30聯合新聞網 記者王樹衡／新北市報導

108年秋季體育活動聯合競賽新北市登場，24日上午舉行開幕儀式，由中華民國縣市體...
108年秋季體育活動聯合競賽新北市登場，24日上午舉行開幕儀式，由中華民國縣市體育會聯合總會會長蔡家福(中，比雙手白衣者)主持開幕式，新北市副市長謝政達(左七)特別代表市長侯友宜前來致意，行政院體育署全民組組長呂忠仁(左四)、立委柯志恩(左六)、新北市體育會理事長黃志雄(右七)及多名新北市議員、運動界人士一同參與盛會。 記者王樹衡／攝影
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中華民國108年「秋季體育活動聯合競賽」於8月24、25日在新北市登場，展開為期兩天的比賽，於24日上午在新北市板橋體育館舉行開幕儀式，新北市副市長謝政達特別代表市長侯友宜前來致意，現場由中華民國縣市體育會聯合總會會長蔡家福主持開幕式，包括行政院體育署全民組組長呂忠仁、立委柯志恩、新北市體育會理事長黃志雄及多名新北市議員、運動界人士一同參與盛會，冠蓋雲集，為比賽開序幕。新北市長侯友宜將於25日上午10時半左右至河濱公園木球場看木球比賽，為選手打氣。

推展運動不遺餘力的前新莊市長蔡家福，接任中華民國縣市體育會聯合總會會長後，更大力推展全民體育，舉辦各種大型體育活動，他於今天上午致辭感謝各界的支持參與，希望大家「運動久久、健康久久」並祝大會圓滿順利。

今年「秋季體育活動聯合競賽」共有太極拳、排舞、槌球、躲避球、摔角、籃球、木球、滾球、飛盤等9個項目，吸引近3000名選手報名，橫跨不同世代族群，同台競技交流，共同展現運動活力。今年活動在新北市不同場館，包括板橋體育館、板樹體育館，還有清水國小、光榮國中、黎明技術學院等學校支援，同時還有河濱公園木球場等，比賽項目多元，運動群族橫跨老、中、青、幼四代，不分男女都可以找到適合的運動，讓運動更深入人生，鼓勵更多人參與運動，活絡身心。

此外，除了推廣全民運動，其項目多為全民運動會競賽項目，可以視為109年全民運動會前哨，參賽選手藉由今年競賽，可以增加交流競技機會，提升量能，為進軍全民運動會作準備。

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中華民國縣市體育會聯合總會會長蔡家福(站立者)致辭。 記者王樹衡／攝影
中華民國縣市體育會聯合總會會長蔡家福(站立者)致辭。 記者王樹衡／攝影
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中華民國縣市體育會聯合總會會長蔡家福(白衣者)與參賽選手合影。 蔡家福提供
中華民國縣市體育會聯合總會會長蔡家福(白衣者)與參賽選手合影。 蔡家福提供
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