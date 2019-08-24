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世羽賽／積分超越戴資穎 陳雨菲差一勝放眼后座

2019-08-24 09:24聯合報 記者劉肇育╱即時報導

中國大陸羽球好手陳雨菲，在這次世錦賽開打前積分僅次於日本山口茜與我國一姊戴資穎，不過在山口茜於第二輪止步、戴資穎在昨天八強賽敗北後，挺進到四強賽的陳雨菲為自己在球后爭奪戰中取得領先位置，只要在今天的四強賽中再擊敗印度辛德胡（P. V. Sindhu），生涯將首度登上球后寶座。

陳雨菲在2017年的世錦賽上就以19歲的年紀，在女單賽場一路過關斬將，包括擊敗日本山口茜、泰國依瑟濃（Ratchanok Intanon）等名將挺進到四強賽，不過當年她正是在四強賽敗給印度辛德胡，但仍拿下個人生涯最佳的銅牌。

而今年陳雨菲世錦賽再度挺進到八強賽，不過碰上世界排名第12名的丹麥布里西費爾特（Mia Blichfeldt）卻陷入苦戰，兩人在拚戰了三局、76分鐘後，才由陳雨菲靠著末局連拿九分的猛攻成功關門，以21：17、18：21、21：15險勝，相隔一年再度挺進到四強賽。

陳雨菲挺進四強後，下周世界排名積分也確定超越戴資穎，且只要在今天四強賽中克服辛德胡這道難關，積分還將超越球后山口茜，生涯首度登上世界第一名位置。

對於今天與布里西費爾特的苦戰中驚險勝出，陳雨菲說：「她是一名非常強大的球員，去年還在湯優盃中擊敗了我，如果她狀況好，是有可能擊敗任何人的，但我並沒有因此想太多，只專注在每一分上，而她在關鍵時刻似乎犯了些錯誤。」

世錦賽戴資穎羽球

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