世羽賽／周天成不敵泰華裔小將 台將全數八強止步

2019-08-24 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



在瑞士舉行的世界羽球錦標賽，我國一哥周天成今天凌晨在男單八強賽遭遇泰國華裔選手王高倫（Kantaphon Wangcharoen），雙方在拚戰71分鐘後周天成就以16：21、21：11、14：21吞敗，加上男雙的廖敏竣／蘇敬恒也於八強止步，我國選手在世錦賽賽程全數落幕。

在戴資穎於女單八強賽不敵印度選手辛德胡（P. V. Sindhu）後，一哥周天成似乎也無法打破八強魔咒，過去已三度在八強賽止步的他，今天碰上生涯前四度對戰全都拿下勝利的泰國小將王高倫，在首局戰成8：8平手後，卻遭對手拉出一波6：0的攻勢擴大差距，並以16：21讓出首局。

第二局周天成表現也逐步回穩，開局就拉出8：0攻勢站穩領先地位，並以21：11將比賽帶入決勝局，不過末局周天成雖然一度取得7：2領先，但面對王高倫的猛攻，他的體力也出現明顯下滑，不僅遭到逆轉還一度反落後達到7分，最終以14：21吞下敗仗，同樣在八強賽止步。

至於男雙廖敏竣／蘇敬恒，今天八強賽則是遭遇兩屆世錦賽金牌印尼組合阿山（Mohammad Ahsan ）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），在拚戰41分鐘後以17：21、19：21直落二吞敗，我國選手賽程在八強全數止步。

而世錦賽今天也將上演四強戰，女單將由擊敗戴資穎的辛德胡出戰中國大陸陳雨菲、泰國依瑟濃（Ratchanok Intanon）出戰日本奧原希望，其中陳雨菲與奧原希望都有機會在下周超越山口茜，登上世界球后寶座，男單則由桃田賢斗出戰印度帕拉內斯（Sai Praneeth B.）、丹麥安東森（Anders Antonsen）出戰王高倫。