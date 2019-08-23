桌球／捷克公開賽 林昀儒挺進男單8強

2019-08-23 20:45 中央社 台北23日綜合報導



林昀儒。 資料照(新華社) 分享 facebook 台灣「桌球神童」林昀儒今天在捷克桌球公開賽男單16強賽，遭對手以2以2扳平戰局後，連趕2局，以4比2勝出，挺進8強賽。

林昀儒今年8月世界排名升至第13名，生涯新高，而他剛過完18歲生日，隨即投入捷克公開賽，昨天在男單32強賽「台灣內戰」中，以4比3驚險逆轉陳建安，闖進16強。

林昀儒稍早與搭檔廖振珽在8強賽輕鬆以3比0擊敗法國組合弗洛雷（Tristan Flore）、黎貝森（Emmanuel Lebesson），挺進4強賽，確定至少有一面獎牌入袋，稍做休息後，轉戰男單16強賽。

林昀儒今天對戰世界排名24名的葡萄牙好手福瑞塔斯（Marcos Freitas），開賽就以7比2占上風，接著連丟2分後穩住陣腳，再一鼓作氣連得4分，以11比4拿下首局。

雙方第2局比分互咬，林昀儒在4比4平手後，連拿2分突破僵局，並以11比6收下第2局。

林昀儒第3局遇到亂流，遭對手後來居上，讓對手趁機連趕2局，以11比7、11比6，扳平戰局。

林昀儒及時回穩，第5局以11比8搶下，率先聽牌，第6局再以11比8勝出，收下8強門票。

另外，台灣女雙組合陳思羽與鄭先知今天8強賽以3比1（11比7、6比11、11比7、11比8）扳倒法國組合洛伊蕾特（Stephanie Loeuillette）、查瑞夫（AudreyZarif），闖進4強賽。