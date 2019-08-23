世羽賽／苦戰3局輸印度女將 戴資穎再遇8強魔咒

2019-08-23 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



分享 facebook 我國羽球好手戴資穎今天在世界羽球錦標賽女單八強賽中，遭遇印度女將辛德胡（P. V. Sindhu）頑強抵抗，雙方在前兩局打完戰成平手後，戴資穎卻在決勝局遭對手逆轉，以21：12、21：23、19：21吞敗，生涯第五度在世錦賽八強止步，無緣改寫個人最佳成績。

目前世界排名第二名的戴資穎，在昨天與南韓好手金佳恩之戰，兩局都被對手搶先取得局末點的情況下逆轉勝出，而今天八強賽對上生涯十四度對戰保有10勝4敗優勢的老對手、世界排名第五的辛德胡，戴資穎再度陷入苦戰。

首局雙方在戰成2：2平手時，戴資穎拉出一波8：1的攻勢擴大差距，在一路領先的情況下，戴資穎在比賽第15分鐘靠著往辛德胡的網前小球出界，以21：12拿下第一局。

第二局在辛德胡狀況回穩的情況下，雙方則是展開激烈拉鋸戰，該局共10度平手，包括辛德胡在以20：18率先取得局點後，戴資穎連續兩球讓辛德胡回擊出界追平，不過在連續化解三個局點後，戴資穎仍讓對手以23：21扳平戰局，

決勝局戴資穎再度展開靈活攻勢讓辛德胡疲於奔命，一度取得4分領先，但隨後戴資穎又因為失誤問題數度被追近比分，甚至以14：15遭對手超前，在戴資穎隨後追到19：19後，辛度則是連續拿下關鍵分，以21：19，在比賽第71分鐘勝出。

在戴資穎於八強止步後，我國一哥周天成明天凌晨也將在男單八強賽登場出戰瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），同樣力拚個人在世錦賽的最佳成績。