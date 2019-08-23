親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

不斷更新／白鹿颱風來襲 台東、高雄等四縣市宣布明停班課

運動筆記放鬆就進步了【教練！我想跑步！】不只會跑也要會吃：適合夏天的沁涼補給!
健行筆記台灣第一高峰-玉山主峰階梯走到厭世的象山縱走南港山九五峰
NBA 2019籃球世界盃熱身賽- 美國vs.澳洲 (8月22日)華盛頓巫師賽季三大好球 (2018-19賽季)

世羽賽／苦戰3局輸印度女將 戴資穎再遇8強魔咒

2019-08-23 20:34聯合報 記者劉肇育╱即時報導

分享
我國羽球好手戴資穎今天在世界羽球錦標賽女單八強賽中，遭遇印度女將辛德胡（P. V. Sindhu）頑強抵抗，雙方在前兩局打完戰成平手後，戴資穎卻在決勝局遭對手逆轉，以21：12、21：23、19：21吞敗，生涯第五度在世錦賽八強止步，無緣改寫個人最佳成績。

目前世界排名第二名的戴資穎，在昨天與南韓好手金佳恩之戰，兩局都被對手搶先取得局末點的情況下逆轉勝出，而今天八強賽對上生涯十四度對戰保有10勝4敗優勢的老對手、世界排名第五的辛德胡，戴資穎再度陷入苦戰。

首局雙方在戰成2：2平手時，戴資穎拉出一波8：1的攻勢擴大差距，在一路領先的情況下，戴資穎在比賽第15分鐘靠著往辛德胡的網前小球出界，以21：12拿下第一局。

第二局在辛德胡狀況回穩的情況下，雙方則是展開激烈拉鋸戰，該局共10度平手，包括辛德胡在以20：18率先取得局點後，戴資穎連續兩球讓辛德胡回擊出界追平，不過在連續化解三個局點後，戴資穎仍讓對手以23：21扳平戰局，

決勝局戴資穎再度展開靈活攻勢讓辛德胡疲於奔命，一度取得4分領先，但隨後戴資穎又因為失誤問題數度被追近比分，甚至以14：15遭對手超前，在戴資穎隨後追到19：19後，辛度則是連續拿下關鍵分，以21：19，在比賽第71分鐘勝出。

在戴資穎於八強止步後，我國一哥周天成明天凌晨也將在男單八強賽登場出戰瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），同樣力拚個人在世錦賽的最佳成績。

戴資穎世錦賽羽球

相關新聞

桌球／捷克公開賽 林昀儒挺進男單8強

2019-08-23 20:45

SBL／成力煥當範本 陳國維推薦醫科生劉人豪選秀

2019-08-23 19:00

桌球／捷克公開賽 林昀儒廖振珽晉男雙4強

2019-08-23 18:44

世羽賽／逆轉勝晉8強 戴資穎想起爸爸一句話

2019-08-23 11:56

PGA／巡迴錦標賽首輪 新賽制3美國好手並列領先

2019-08-23 10:44

LPGA／加拿大女子公開賽首輪 徐薇淩69桿並列第16

2019-08-23 09:19

世羽賽／錯失賽末點遭逆轉 麟洋配無緣8強

2019-08-23 03:27

世羽賽／4組台將拚8強 廖蘇配男雙先晉級

2019-08-23 00:26

世羽賽／瓦解6局末點 戴資穎寫大逆轉闖8強

2019-08-23 00:14

桌球／林昀儒險勝陳建安 挺進捷克公開賽16強

2019-08-22 23:59

世羽賽／3局狂吼奪勝 周天成闖8強平個人最佳

2019-08-22 23:19

龍舟／世錦賽再傳捷報 中華男子代表隊第2金入袋

2019-08-22 20:41

世羽賽／3局大戰退丹麥強敵 廖敏竣、蘇敬恒闖8強

2019-08-22 20:12

全運會／鼓鼓作詞作曲 桃園全運主題曲上架

2019-08-22 19:49

網球／相隔14年打挑戰賽 墨瑞另類合體納達爾

2019-08-22 18:53

跆拳道／協會人事、財務違規 體育署砍一年補助經費

2019-08-22 17:09

軟網／花蓮鳳林首辦國際賽 地主喊捍衛金牌

2019-08-22 16:03

自行車／捷安特嘉年華 8月25日鐵砧山展開

2019-08-22 11:36

全運會／鼓鼓呂思緯操刀主題曲 熱血創作曝光

2019-08-22 10:31

從仙姑到全球體壇最具影響力女性 通靈少女劉柏君的職涯下半場

2019-08-22 10:20

世羽賽／戴資穎周天成估晚上8時出賽 搶8強門票

2019-08-22 08:29

布朗克斯女網／錯過賽末點遭逆轉 詹家姊妹無緣決賽

2019-08-22 08:09

東亞城市足賽／澳門鄒北記全勝奪冠

2019-08-22 00:03

世羽賽／球后出局 小戴再闖2關有望重回世界第1

2019-08-21 23:53

世羽賽／寶島內戰勝出 麟洋配闖16強

2019-08-21 22:41

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

世羽賽／瓦解6局末點 戴資穎寫大逆轉闖8強

2019-08-23 00:14

世羽賽／逆轉勝晉8強 戴資穎想起爸爸一句話

2019-08-23 11:56

勇士最艱辛的一次開季 考驗柯瑞獨自帶隊能力

2019-08-23 07:00

過31歲生日 林書豪：下一站去處自己會發消息

2019-08-23 11:31

世籃賽／第三節火力釋放 美國熱身賽克澳洲

2019-08-23 09:19

世籃賽／八村壘摘全場最高23分 日本熱身賽惜敗阿根廷

2019-08-23 10:07

NBA／馬刺GDP難得合體 鄧肯竟變得又老又憔悴

2019-08-23 14:27

世羽賽／3局狂吼奪勝 周天成闖8強平個人最佳

2019-08-22 23:19

世羽賽／苦戰3局輸印度女將 戴資穎再遇8強魔咒

2019-08-23 20:34

世籃賽／在超過5萬人前執教 波總：像在電影中

2019-08-23 09:58

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

日職／王柏融低潮近3場連11打數未敲安 火腿輸球

2019-08-23 20:38

NBA／籲關注亞馬遜雨林大火 球星實際行動發聲

2019-08-23 12:43

MLB／霍特再見安打結束補賽 紅襪12分鐘下班

2019-08-23 08:28

中職／林安可首支再見安打 猿隊龍頭遭兄弟取代

2019-08-22 23:21

桌球／林昀儒險勝陳建安 挺進捷克公開賽16強

2019-08-22 23:59

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

NBA／愛打小白球原因 柯瑞：助精神上遠離塵囂

2019-08-23 11:19

世羽賽／錯失賽末點遭逆轉 麟洋配無緣8強

2019-08-23 03:27

中職／詹子賢第20轟 兄弟3連勝

2019-08-23 00:14

MLB／今日戰績表 田中將大敗投洋基平本季最長4連敗

2019-08-23 12:40

美網／單雙打種子 謝淑薇皆列名

2019-08-23 00:23

日職／吞生涯首敗後被降二軍 張奕9月還有機會

2019-08-23 15:51

NBA／中風後入院受2個月治療 騎士老闆傳返家好消息

2019-08-23 12:20

MLB／談禁賽心境 A-Rod：我搞砸我的人生

2019-08-23 09:18

中職／萊福力7.1局好投 兄弟退悍將收3連勝

2019-08-22 22:07

MLB／挨259轟破大聯盟紀錄 金鶯非唯一苦主

2019-08-23 10:46

中職／冠猛先發5局丟7分 猿隊新洋投抵台

2019-08-23 00:35

SBL／選秀23人完成報名 5大瓊斯盃國手受矚目

2019-08-23 14:54

世籃賽／義大利喜迎利多 傳蓋里納利即將歸隊

2019-08-23 11:07

日職／客場征戰熟悉的福岡 張奕生涯首敗

2019-08-23 00:30

美網／溫網打出驚奇 美小將高芙努力與成名壓力共存

2019-08-23 08:19

MLB／休15天復出 柯爾7局飆12K拿11連勝

2019-08-23 12:25

中職／獅隊本季不換洋投 現有3人撐到最後

2019-08-23 17:13

ABL／與野獸當隊友 蔡文誠受刺激、賴廷恩不當迷弟

2019-08-22 22:02

U15亞青少棒／中華隊複賽首戰扣倒大陸 24日對南韓

2019-08-23 15:06

ABL／找來阿提諾前隊友 夢想家雙洋將拍板

2019-08-23 15:41

桌球／捷克公開賽 林昀儒廖振珽晉男雙4強

2019-08-23 18:44

世羽賽／4組台將拚8強 廖蘇配男雙先晉級

2019-08-23 00:26

日職／相隔超過2個月一軍登板 宋家豪中繼2局無失分

2019-08-23 19:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top