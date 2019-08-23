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世羽賽／逆轉勝晉8強 戴資穎想起爸爸一句話

2019-08-23 11:56聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

戴資穎贏球感謝想起爸的一句話。 路透
戴資穎贏球感謝想起爸的一句話。 路透
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我國羽球「一姊」戴資穎在羽球世錦賽女單16強兩局共化解對手6個局末點，以兩個24：22驚險擊敗世界排名第29的南韓好手金佳恩，連五年挺進八強，賽後小戴在個人社群上發文，就是因為爸爸時常對她說的一句話「在每一個不可能當中，創造更多可能」，激勵著自己。

戴資穎在世錦賽16強碰上首度交手的金佳恩，一下場就陷入1：7的落後局面，不過小戴展現韌性，從落後中直追，在17：20時化解對手3個局末點首度追平，之後又再化解1個危機，反倒以24：22逆轉搶下。

次局前段雙方拉鋸，局中一度遭到金佳恩反超，又在局末化解2個局末點機會，在近一小時的比賽中取勝，今天的八強賽將碰印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu），預計晚間七點出賽，。

收下八強門票後，戴資穎在IG上發文寫下「在每一個不可能當中，創造更多可能。 #相信自己 #爸爸時常對我這麼說。」不少網友也在貼文下為小戴加油，尤其看到她從落後中突圍，更是激勵著球迷，有人就寫到「感謝小戴創造了無限可能。」

除了戴資穎晉級八強外，「一哥」周天成同樣也順利闖關，他以21：13、18：21、21：17拍下世界排名34的新加坡22歲小將駱建佑，追平個人世錦賽最佳成績，今天將碰上泰國瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），距離目標取得獎牌，僅差1勝，而過去對戰成績，小天取得4勝0負的優勢，但其中三場都打滿三局，贏的並不輕鬆。

戴資穎世錦賽羽球

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