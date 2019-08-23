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NBA 2019籃球世界盃熱身賽- 美國vs.澳洲 (8月22日)華盛頓巫師賽季三大好球 (2018-19賽季)

PGA／巡迴錦標賽首輪 新賽制3美國好手並列領先

2019-08-23 10:44聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

謝奧菲勒。 歐新社
謝奧菲勒。 歐新社
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聯邦盃季後賽最終站巡迴錦標賽今天首輪開打，只有積分前30名的好手才能參賽，我國高球好手潘政琮及美國名將「老虎」伍茲（TigerWoods）都無緣最終站，而首輪打完三位美國好手謝奧菲勒（Xander Schauffele）、凱普卡（Brooks Koepka）、湯瑪斯（Justin Thomas）都以低於標準桿10桿的成績並列領先。

巡迴錦標賽今年更改賽制，開打前積分最高的湯瑪斯就取得-10桿的成績下場，儘管他首輪抓下4隻小鳥、吞2柏忌、1次雙柏忌，只繳出平標準桿的70桿，仍靠著賽前給予的優勢與其他兩位好手並列領先。

而謝奧菲勒則在首輪打出無失誤的完美表現，他共抓下6隻小鳥，繳出全場最低的64（-6）桿，加上賽前給的-4桿優勢，同樣以-10桿成績並列領先。

對於今年賽制做出大變化，也被外界批評「這還像是一場比賽嗎？」，對此美巡賽賽事總裁莫納漢（Jay Monahan）在一年前就表示，此一改變最大的目的是避免巡迴錦標賽與聯邦快遞盃年度總冠軍出現不同人。

莫納漢談到此事説：「在巡迴錦標賽開打前，你必須要注意到之前已經打了45場比賽，這是專門為了頂尖球員所設計的賽事。」而湯瑪斯日前談到此事則對新賽制保持著平常心，「我必須要像打普通賽事那樣，假裝每個人都從零開始，必須要打出72洞最低桿數，我知道我可以做到，我應該可以的。」

湯瑪斯伍茲潘政琮

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