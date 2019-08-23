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網球／溫網打出驚奇 美小將高芙努力與成名壓力共存

2019-08-23 08:19聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

高芙。 美聯社
高芙。 美聯社
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今年溫網一路從會外賽闖進會內賽的美國黑馬高芙（Cori Gauff），一夕之間爆紅，近日她接受《Teen Vogue》採訪時談到來自周圍的期望、壓力和人氣，15歲小將希望能將這些屏除在自己腦中，「因為備受關注會隨即帶來太大的壓力。」

溫網當時世界排名仍在三百名外的高芙，先是在資格賽連過三關勇闖會內賽，首輪就碰上大自己24歲的同胞前輩大威廉絲（Venus Williams），最終高芙以兩個6：4取勝，之後又連過兩關，在16強碰上最後封后的羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）才結束這趟溫網驚奇之旅。

「老實說，現在走在大街上已經有人會攔住我了。」高芙透露，從英國返美後，自家的車曾遭到陌生人跟蹤，還因此報警，「我們只是確保每天都改變行程，所以沒有人知道我們要做什麼。我不擔心陌生人，因為我爸爸很瘋狂，所以我們會沒事的。」

在溫網結束後，高芙的世界排名大躍進，來到第146名，現在更上升到141名，今年美網她獲得外卡直接從會內賽打起，首輪將碰上同樣是新生代好手、年僅18歲的俄羅斯伯塔波娃（Anastasia Potapova）。

而她的父親同時也是教練柯里（Corey Gauff ）則表示，雖然自己的女兒在溫網打出成績，但並不喜歡外界用「神童」一詞形容高芙，「溫網的爆發不是偶然的，她可能是一夜間受歡迎，但絕不是一夜成名。她是靠自己的努力走到這裡，直到今天，我還沒看到任何人對網球有她這樣的駕馭力。」

大威廉絲美網哈蕾普

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