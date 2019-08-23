美網／鏖戰三盤吞敗 莊吉生止步會外賽次輪

2019-08-23 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



年度最後一場大滿貫美國網球公開賽下周一點燃會內賽戰火，世界排名第121的台灣好手莊吉生晉級會外賽次輪，今天碰上世界排名第140的捷克好手維斯利（Jiri Vesely），鏖戰2小時43分鐘，以4：6、7：5、5：7落敗，無緣挺進。

今年美網會外賽，我國有莊吉生及梁恩碩兩名選手參賽，梁恩碩女單會外賽首輪以1：6、3：6不敵世界排名第91名的西班牙好手吉柏特，無緣晉級，而莊吉生首輪則是耗時2小時22分鐘，以6：3、6：7（4：7）、7：5擊敗地主選手楊恩（Donald Young），挺進次輪。

今天莊吉生碰上世界排名最高曾來到35的維斯利，首盤一下場莊吉生的發球局就遭到破發，第四局一度出現一個破發機會但沒能拿下，也讓對手靠著此盤唯一一個破發球局先下一城。

落後一盤的莊吉生次盤重整旗鼓，前11局雙方都力保自己的發球局不失，關鍵第12局莊吉生把握住機會，在第二個盤末點成功兌現，順利將盤數扳平。

決勝盤雙方又上演保發大戰，前九局打完先發球的莊吉生取得5：4領先，下一局出現一個破發點同時也是賽末點機會沒能把握，反倒遭對手在第11局破發，盤末雖化解對手一個賽末點機會，仍在超過兩個半小時的大戰中讓出勝利。

而美網也公布了男、女單的籤表，今年美網我國仍只有謝淑薇一人出征單打賽場，世界排名30的謝淑薇此次美網排上第29種子，女單首輪將碰上從會外賽晉級的選手，次輪則可能面對捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova）與會外賽晉級選手間的勝方。