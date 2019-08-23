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世羽賽／錯失賽末點遭逆轉 麟洋配無緣8強

2019-08-23 03:27聯合報 記者曾思儒╱即時報導

羽球世錦賽第4日壓軸登場，台將男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋一度看到勝利機會，但第2局錯失一次賽末點，遭世界排名23的南韓組合催率圭／徐承宰演出3局逆轉勝，21：19、21：23、16：21出局，沒能維持住台將單日的百分百勝率。

兩組人馬過去兩次碰頭各拿1勝，今天再碰頭，催率圭發球準備動作過久，開賽沒多久就被主審警告，5：5時更直接被罰分，但仍帶著11：8領先進入技術暫停；恢復比賽後「麟洋配」仍緊咬比數，先追到19：19平手，李洋又展現堅強防守，3度飛撲救球成功，守中轉攻逼出對手失誤，精彩表現助隊取得局末點，且第一個機會就把握住，21：19先下一城。

第二局催率圭發球過久又被直接罰分，他雖向主審抗議仍沒改變罰分結果；「麟洋配」賺到第4分後，再靠翻網球取得5：1領先，但南韓組合回敬10：4攻勢，技術暫停時反取得11：9優勢。「麟洋配」恢復比賽後打出4：0攻勢再超前，但16：13領先沒能維持，又遭對手19：17超前，不過「麟洋配」複製第一局劇本，先19：19扳平，李洋又上演倒地救球美技，瓦解危機後搶下賽末點，但這次機會沒能把握，還讓對手連拿2分取得局末點。

王齊麟高質量的接發球瓦解第一次危機，但對手第2個局末點卻也出現判斷失誤，讓南韓組合以23：21扳平局數。

決勝局「麟洋配」換場前陷入6：11落後，但換場後先拿2分，李洋又再度演出驚人防守，倒地下連救3球，第3球還將球分到南韓組合的空檔，將比數追到9：11，可惜差距雖一度縮小到1分仍沒反超，最終南韓組合就在李洋回球掛網下以21：16帶走勝利。

另外3組稍早登場的台將都晉級，排男雙13種子的廖敏竣／蘇敬恒以21：19、12：21、21：17力退排第8種子的丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），搭檔首闖世錦賽8強，下戰要挑戰印尼兩屆世錦賽金牌組合阿山（Mohammad Ahsan ）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），尋求站上頒獎台。

排男單第2種子的周天成也挺過3局大戰考驗，21：13、18：21、21：17拍下世界排名34的新加坡22歲小將駱建佑，8強就位追平個人世錦賽最佳成績，下戰要碰泰國世界排名15的瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）；兩人過去4度對決，小天都是勝家，不過有3場是打到決勝局才收下勝利。

「一姊」戴資穎第三輪共瓦解世界排名第29的南韓好手金佳恩6個局末點，兩局都是後來居上，以兩個24：22驚險挺進8強，下戰要碰印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）；兩人已經是老對手，過去14次交手，小戴取得10勝4敗優勢，生涯第15次對決預計台灣時間今天晚上7點上陣，也是8強賽最先上場的台將。

王齊麟（左）和李洋。記者曾思儒／攝影（資料照）
王齊麟（左）和李洋。記者曾思儒／攝影（資料照）
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世錦賽羽球戴資穎

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