世羽賽／瓦解6局末點 戴資穎寫大逆轉闖8強

2019-08-23 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



羽球世錦賽今天展開第4日賽程，中華羽球隊先登場的男雙組合廖敏竣／蘇敬恒和「一哥」周天成都通過3局大戰考驗，「一姊」戴資穎碰世界排名第29的南韓好手金佳恩也上演大逆轉，兩局總共瓦解對手6個局末點，演出24：22、24：22逆轉勝，驚險挺進8強。

金佳恩7月才在BWF超級300系列賽的美國公開賽打下亞軍，3月BWF超級100系列的大陸名人賽更打下冠軍，世錦賽後將參加9月初登場的台北羽球公開賽；她在世錦賽連過兩關，包括第二輪3局打下排16種子的大陸蔡炎炎。

今天挑戰女單目前種子序最高的小戴，金佳恩下場就取得7：1領先，兇猛殺球讓小戴兩次出現滾地撲球畫面，並先取得20：17的局末點優勢，不過小戴先連追3分追平，接續再第4度瓦解危機，反在金佳恩回球掛網下以24：22逆轉收下首局。

第2局前半段比分拉鋸，小戴靠招牌假動作讓金佳恩滾到網前仍望球興嘆、帶著11：9領先進入技術暫停，但恢復比賽後金佳恩一度16：14反超，小戴雖連拿5分再要回領先，但19：16領先沒維持，又讓金佳恩先取得局末點，不過小戴再度展現抗壓性，兩度瓦解對手扳平局數機會，最終在自己第2個賽末點展現防守功力，讓屢攻不下的金佳恩回球掛網，收下「丟士」大戰勝利。

小戴晉級8強追平個人最佳，下戰將碰印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）和美籍華裔張蓓雯之間的勝家；4強也是小戴重回球后寶座的基本門檻，另外還要看日本女將奧原希望和大陸陳雨菲走到哪一步。