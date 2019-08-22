桌球／林昀儒險勝陳建安 挺進捷克公開賽16強

2019-08-22 23:59 中央社 台北電



林昀儒。 報系資料照 分享 facebook 左手持拍的「桌球神童」林昀儒，今天在2019捷克桌球公開賽男單正賽首輪，在2比3落後下連追2局，以4比3逆轉擊敗同樣是左撇子的自家「賢拜」陳建安，有驚無險晉級16強。

這個月17日才剛滿18歲的林昀儒，上個月在馬來西亞舉辦的T2鑽石桌球賽一舉登頂，抱回男單冠軍，這個月他的世界排名躍升至生涯新高的全球13，也是今年捷克公開賽唯一直接晉級正賽的台灣單打球員。

今天稍早林昀儒才和「山豬」廖振珽聯手，男雙順利挺進8強，休息片刻後他提拍再上，碰上通過前兩天資格賽考驗晉級的自家好手陳建安。

前4局兩人難分軒輊以2比2打平，第5局小林開賽就連丟5分，以5比11草草讓出，也讓陳建安率先取得聽牌優勢。

身處逆境的林昀儒沒有放棄，先以11比8驚險拿下扳平戰局，氣勢大漲的他決勝局一度握有8比4領先，沒想到後勁十足的陳建安，又將差距追至僅差1分。

決勝關頭小林沒被壓力擊垮，他保住僅有的微幅領先沒讓對手逆轉戰局，最終以11比9驚險淘汰對手，順利摘下晉級門票，下一輪他將碰上世界排名24名的葡萄牙好手福瑞塔斯（Marcos Freitas）。

女單方面，國泰女將鄭先知今天則是浪費3比2聽牌優勢，接連以1比11、2比11連丟兩局，慘遭世界排名第6的日本女將石川佳純逆襲，以3比4惜敗無緣晉級16強。