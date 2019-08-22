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世羽賽／3局狂吼奪勝 周天成闖8強平個人最佳

2019-08-22 23:19聯合報 記者曾思儒╱即時報導

周天成。圖／YONEX提供（資料照）
周天成。圖／YONEX提供（資料照）
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羽球世錦賽今天展開第4日賽程，中華羽球隊率先登場的男雙廖敏竣／蘇敬恒開出紅盤，「一哥」周天成同樣經過3局大戰考驗，21：13、18：21、21：17拍下世界排名34的新加坡22歲小將駱建佑，8強就位、追平個人世錦賽最佳成績。

駱建佑前兩戰都經3局大戰出線，首輪更是拍下列第10種子的印度沙米（Sameer Verma），爆出賽會小冷門；兩人生涯首度對決，小天首局連拿2分後就一路領先，只花15分鐘就以21：13先下一城。

第二局駱建佑進攻加速，幾次大角度攻擊讓小天多次出現撲球畫面，技術暫停時取得11：7領先；恢復比賽後駱建佑再將領先擴大到15：9，不過小天先連追4球縮小差距，14：18時再發動4：0攻勢追平戰局，但關鍵分小天殺球斷線送出分數，駱建佑第一個局末點又出現幸運的翻網球，21：18扳平局數。

決勝局第1分就是多拍來回，駱建佑分數先開張，不過小天3：6落後下虛攻、殺球都轉換成分數，一波5：0攻勢反超，多次為自己振臂怒吼；帶著11：8領先換場的小天，恢復比賽後再連拿2分，駱建佑雖再出現翻網幸運球，自己卻也出現發球失誤，加上小天連3球重殺得手，領先一度擴大到18：10。駱建佑連追6分縮小差距，所幸小天即時止血，最終仍以21：17擊敗駱建佑、仰躺在地迎接勝利。

小天下戰對手還沒出爐，排第7種子的印度斯里坎（Kidambi Srikanth）將和瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）搶對決小天的8強資格。

世界排名15的廖蘇配是大會13種子，今天碰排第8種子的丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），纏戰75分鐘迎接勝利，以21：19、12：21、21：17晉級8強，突破過去兩屆都16強止步的聯手成績，廖敏竣說：「很開心，算是有把握住這次的籤運！」

廖蘇配下戰將挑戰印尼兩屆世錦賽金牌組合阿山（Mohammad Ahsan ）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），過去3度對決拿過1勝的台將代表期待繼續突破，朝奪牌目標邁進。

小天、廖蘇配都奪勝後，女單排第2種子的戴資穎緊接著要在第一球場碰世界排名第29的南韓好手金佳恩，壓軸出賽的台將男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，將在第2球場碰世界排名23的南韓組合催率圭／徐承宰。

世錦賽羽球戴資穎

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