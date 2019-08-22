親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

駐紐約大樓蔡英文下令買的？前外交官：總統記憶有誤

《無罪的罪人》背後，先入為主的狼師想像

運動筆記My Running Journey | Furby#1戀心在弓鞋
健行筆記汐止/大尖山步道基隆/和平島環山步道
NBA芝加哥公牛三大好球 (2018-19賽季)五大灌籃封阻 (2018-19賽季)

世羽賽／3局大戰退丹麥強敵 廖敏竣、蘇敬恒闖8強

2019-08-22 20:12聯合報 記者曾思儒╱即時報導

蘇敬恒（前）和廖敏竣。 報系資料照
蘇敬恒（前）和廖敏竣。 報系資料照
分享
羽球世錦賽今天展開第4日賽程，中華羽球隊率先登場的男雙廖敏竣／蘇敬恒碰排第8種子的丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），纏戰超過70分鐘迎接勝利，以21：19、12：21、21：17晉級8強。

廖蘇配目前世界排名15，雖不及排名第8的對手，但過往3度對決握有2勝1敗些微優勢。第4度碰頭，丹麥組合一下場先取得6：1領先，台將代表雖先回敬6：0攻勢反超，雖又被對手一波5：0強攻要回領先，但廖蘇配仍緊咬比分，加上16：17時連拿4分，並在第3個局末點把握機會，21：19先下一城。

第二局廖蘇配一度取得5：3領先，但丹麥組合一波10：0猛攻奠定優勢，以21：12扳平局數。決勝局換場前兩組人馬分數緊咬，一度落後的廖蘇配靠9：8時連拿5分甩開丹麥組合糾纏，最終就以21：17迎接勝利，成為首組晉級8強的台將。

女單和男單分屬第2種子的我國好手戴資穎和周天成，今天賽程都排在轉播場，小戴將在第一球場碰世界排名第29的南韓好手金佳恩，小天則是在第2球場戰世界排名34的新加坡22歲小將駱建佑；兩人都是排在第6場上陣，台灣時間約9點上陣。

我國壓軸的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋第4日賽程將壓軸上陣，兩人將在第2球場碰世界排名23的南韓組合催率圭／徐承宰；催率圭／徐承宰前一輪爆冷拍下目前排名居首位的印尼球王組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo），幫「麟洋配」清掉強敵。

李洋坦言，印尼「大魔王」落馬，的確是利多消息，「覺得機會比較大，上次也是滿些微的輸（南韓組合）。」兩組人馬已交手兩次，世錦賽列11種子的「麟洋配」5月蘇迪曼盃打下勝利，月初泰國公開賽則是南韓組合21：19、22：20勝出。

蘇敬恒（前）和廖敏竣。 報系資料照
蘇敬恒（前）和廖敏竣。 報系資料照
分享

世錦賽羽球戴資穎

相關新聞

龍舟／世錦賽再傳捷報 中華男子代表隊第2金入袋

2019-08-22 20:41

全運會／鼓鼓作詞作曲 桃園全運主題曲上架

2019-08-22 19:49

網球／相隔14年打挑戰賽 墨瑞另類合體納達爾

2019-08-22 18:53

跆拳道／協會人事、財務違規 體育署砍一年補助經費

2019-08-22 17:09

軟網／花蓮鳳林首辦國際賽 地主喊捍衛金牌

2019-08-22 16:03

美網／去年決賽槓小威 主審避開威廉絲姊妹

2019-08-22 14:57

自行車／捷安特嘉年華 8月25日鐵砧山展開

2019-08-22 11:36

全運會／鼓鼓呂思緯操刀主題曲 熱血創作曝光

2019-08-22 10:31

從仙姑到全球體壇最具影響力女性 通靈少女劉柏君的職涯下半場

2019-08-22 10:20

世羽賽／戴資穎周天成估晚上8時出賽 搶8強門票

2019-08-22 08:29

布朗克斯女網／錯過賽末點遭逆轉 詹家姊妹無緣決賽

2019-08-22 08:09

東亞城市足賽／澳門鄒北記全勝奪冠

2019-08-22 00:03

世羽賽／球后出局 小戴再闖2關有望重回世界第1

2019-08-21 23:53

世羽賽／寶島內戰勝出 麟洋配闖16強

2019-08-21 22:41

東亞城市足賽／澳門隊長過生日 球隊奪冠當賀禮

2019-08-21 21:13

龍舟／中華隊擊敗中國 世錦賽2000公尺奪金

2019-08-21 21:04

世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

2019-08-21 20:34

跆拳道／協會辦公室遭反鎖 臨時理事會被迫流會

2019-08-21 20:19

游泳／中國泳將孫楊禁藥爭議 第二次公聽會待審

2019-08-21 18:49

PGA／聯邦盃最終戰 本季2大滿貫冠軍無緣參賽

2019-08-21 17:41

世羽賽／林丹第2輪出局生涯最慘 抱怨賽程不公

2019-08-21 16:46

世羽賽／周天成速闖關 男單16強就位

2019-08-21 16:36

網球／韓籍失聰少年李德熙 奪ATP首勝寫紀錄

2019-08-21 16:13

東亞城市足賽／PK不敵日 台中教頭：小球員該去挑戰

2019-08-21 16:02

跆拳道／花蓮嘉里國小進軍全國賽 獲2金3銀6銅

2019-08-21 11:53

布朗克斯女網／詹家姊妹強勢出擊 直落二晉四強

2019-08-21 11:37

世羽賽／山口茜爆冷出局 戴資穎拚重返球后

2019-08-21 11:23

美網／莊吉生會外賽開紅盤 奪賽事生涯首勝

2019-08-21 09:54

東亞城市足賽／「亞瑟王」出後山 力拼台體先發

2019-08-21 00:20

美網／梁恩碩會外賽首輪止步 莊吉生凌晨遇地主好手

2019-08-21 00:17

世羽賽／女力當道王子落敗 小天、小戴接力出賽

2019-08-21 00:12

東亞城市足賽／換血搶分組龍頭 台體大教頭：還不行

2019-08-20 21:23

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

若轉戰中國創生涯第二春 馬布瑞看好林書豪效應

2019-08-22 10:50

NBA／張伯倫83歲冥誕 詹姆斯：他可統治任何時代

2019-08-22 10:16

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

NBA／鬥牛時不能包夾？球星正反意見不一

2019-08-22 14:15

NBA／秀後撤步與金雞獨立跳投 西蒙斯展現球技大提升

2019-08-22 13:00

NBA／不捨李文斯頓離隊 柯爾盼他將來能重返球團

2019-08-22 12:20

世籃賽／FIBA官網戰力排行榜更新 塞爾維亞擠下美國登頂

2019-08-22 15:18

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／相隔31年返威廉波特 馮勝賢將任開球嘉賓

2019-08-22 09:04

NBA／婉拒巫師3年合約？消息人士曝比爾考慮加盟熱火

2019-08-22 11:20

NBA／達德利占安東尼缺？爭議發言引球員唇槍舌戰

2019-08-22 14:41

MiLB／王建民場邊看 江少慶5局好投收第8勝

2019-08-22 11:22

日職／火腿5:3勝西武 王柏融近7打數無安打低潮

2019-08-22 20:18

世羽賽／球后出局 小戴再闖2關有望重回世界第1

2019-08-21 23:53

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

世羽賽／戴資穎周天成估晚上8時出賽 搶8強門票

2019-08-22 08:29

NBA／錯失年度MVP 哈登附和「政治陰謀說」

2019-08-22 09:33

MLB／滑壘滑到褲子掉 貝林格：好險拉鍊有拉

2019-08-22 08:08

日職／下放二軍超過兩個月 宋家豪終於重返一軍

2019-08-22 16:05

ABL／傳拒山西2200萬合約 林志傑盼在台打職籃

2019-08-22 17:46

MLB／被點名飯碗有危機 紅襪總裁：我很驚訝

2019-08-22 10:19

NBA／快艇和巫師迎新「聲」畢拉普斯 、巴特勒任球評

2019-08-22 11:29

MLB／紅人與海盜愛打架 托瑞找兩隊教頭聊一聊

2019-08-22 08:08

NBA／雷納德回饋洛杉磯 送100萬個書包給學童

2019-08-22 10:57

MLB／才剛誇完就崩盤 達比修有先發5.1局挨4轟

2019-08-22 12:50

ABL／林志傑披富邦12號 許晉哲：希望他成隊神

2019-08-22 15:49

MLB／王維中接替人選帕克 初登板奪中繼成功

2019-08-22 15:50

中職／林安可致勝一擊 助獅終止3連敗

2019-08-21 23:48

中職／林安可關鍵二壘打屠猿 獅隊終獲下半季第10勝

2019-08-21 22:13

SBL／夠了、也倦了...助攻王蘇翊傑高掛球鞋

2019-08-21 23:58

世羽賽／寶島內戰勝出 麟洋配闖16強

2019-08-21 22:41

SBL／洋將薪資上限2萬5美元 外籍生加入暫緩

2019-08-22 00:02

MLB／今日戰績表 道奇10局下再見轟擊敗藍鳥

2019-08-22 13:50

日職／張奕4.2局失3分無緣3連勝 吞個人首敗

2019-08-22 19:00

日職／大王挨觸身3打數熄火 火腿快跌到墊底

2019-08-21 23:51

ABL／離開SBL 富邦領隊蔡承儒：改變只是起點

2019-08-22 17:07

中職／831大限前 猿隊新洋投多猛抵台

2019-08-22 14:38

MLB／美東第一爛隊 金鶯團隊挨258轟平單季歷史紀錄

2019-08-22 14:38

日職／張奕拚先發3連勝失利 對軟銀吞生涯首敗

2019-08-22 20:06

CBA／吳永盛上海簽約 領14號戰袍

2019-08-22 17:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top