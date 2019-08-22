世羽賽／3局大戰退丹麥強敵 廖敏竣、蘇敬恒闖8強

2019-08-22 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



蘇敬恒（前）和廖敏竣。 報系資料照 分享 facebook 羽球世錦賽今天展開第4日賽程，中華羽球隊率先登場的男雙廖敏竣／蘇敬恒碰排第8種子的丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），纏戰超過70分鐘迎接勝利，以21：19、12：21、21：17晉級8強。

廖蘇配目前世界排名15，雖不及排名第8的對手，但過往3度對決握有2勝1敗些微優勢。第4度碰頭，丹麥組合一下場先取得6：1領先，台將代表雖先回敬6：0攻勢反超，雖又被對手一波5：0強攻要回領先，但廖蘇配仍緊咬比分，加上16：17時連拿4分，並在第3個局末點把握機會，21：19先下一城。

第二局廖蘇配一度取得5：3領先，但丹麥組合一波10：0猛攻奠定優勢，以21：12扳平局數。決勝局換場前兩組人馬分數緊咬，一度落後的廖蘇配靠9：8時連拿5分甩開丹麥組合糾纏，最終就以21：17迎接勝利，成為首組晉級8強的台將。

女單和男單分屬第2種子的我國好手戴資穎和周天成，今天賽程都排在轉播場，小戴將在第一球場碰世界排名第29的南韓好手金佳恩，小天則是在第2球場戰世界排名34的新加坡22歲小將駱建佑；兩人都是排在第6場上陣，台灣時間約9點上陣。

我國壓軸的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋第4日賽程將壓軸上陣，兩人將在第2球場碰世界排名23的南韓組合催率圭／徐承宰；催率圭／徐承宰前一輪爆冷拍下目前排名居首位的印尼球王組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo），幫「麟洋配」清掉強敵。